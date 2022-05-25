Çavuşoğlu’ndan NATO mesajı: Somut adımlar bekliyoruz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün gittiği Filistin’de İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreciyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, “PKK/PYD/YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili ambargoların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz, temennilerle ilerleyemeyiz. Türkiye yazılı mutabakattan yana” dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de katılacağı dörtlü bir toplantı yapılabileceğini de söyleyen Çavuşoğlu, telefon görüşmelerinde Stoltenberg’den kendisine böyle bir teklif geldiğini belirtti.



ÖNCELİK DİPLOMASİ



İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Türkiye’ye gelişlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı telefon diplomasisinde gündeme geldiğini de hatırlatan Çavuşoğlu, “Bir çalışma yapılması önerisi yapıldı. Finlandiya ve İsveç heyet göndermek istedi, Cumhurbaşkanımız da ‘Bizim her zaman önceliğimiz diplomasidir’ diyerek bu teklifi kabul etti” diye konuştu. Türkiye ile NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya heyetlerinin istişare toplantısı bugün Ankara’da yapılacak.

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HEYETLER GELİYOR



Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek. İsveç heyetinin başkanlığını Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström, Finlandiya heyetinin başkanlığını da Dışişleri Müsteşarı Jukka Salovaara yapacak.



YAZILI MUTABAKAT



Bugünkü kritik toplantı öncesi Türkiye’nin pozisyonunda bir değişiklik olmadığı bildirildi. Ankara, her iki ülkeden PKK/YPG ve FETÖ terör örgütleriyle ilişkisini ve desteğini kesmesini, özellikle İsveç’in Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırmasını ve mahkeme kararıyla iadesi istenilenlerin Türkiye’ye gönderilmelerini talep ederken, bunun için yazılı taahhüt ve mutabakat istiyor.

‘FİLİSTİNLİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün 2010’da Türkiye ve Filistin dışişleri bakanları başkanlığında tesis edilen Ortak Komite’nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Filistin’de temaslarda bulundu. Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen Çavuşoğlu, Twitter hesabından “Türkiye’nin kardeş Filistin halkına ve Filistin davasına güçlü desteği devam edecek” paylaşımında bulundu. Filistinli mevkidaşı Riyad el Maliki ile görüşen Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında “Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Twitter üzerinden de açıklama yapan Çavuşoğlu, “İmzaladığımız 10 anlaşmayla ilişkilerimizin altyapısını daha da kuvvetlendirdik. Ticaret hacmimizi 2 milyar dolara çıkaracağız” dedi.

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‘EŞGÜDÜMLE ÇALIŞIYORUZ’



Çavuşoğlu, bugün İsrail’i ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacağını belirterek, şunları kaydetti:

“İsrail’le ilişkilerimizdeki normalleşme sürecinde Filistin yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail’le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir.”



15 YIL SONRA BİR İLK



Çavuşoğlu’nun bugün İsraiil mevkidaşı Yair Lapid ile görüşmeler yapması planlanıyor. Ziyaret, dışişleri bakanı düzeyinde Türkiye’den İsrail’e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün Mescid-i Aksa’yı da ziyaret etmesi bekleniyor.