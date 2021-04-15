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Dünya
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 15.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu’ndan Mısır ile yeni dönem mesajı: Karşılıklı ziyaretler olabilir

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Çavuşoğlu’ndan Mısır ile yeni dönem mesajı: Karşılıklı ziyaretler olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire ile yeni dönemin başladığını söyledi. Çavuşoğlu, karşılıklı görüşmelerin olabileceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerde yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, bu çerçevede karşılıklı ziyaret ve görüşmelerin olabileceğini kaydetti.

NATO toplantısı öncesinde gündemi değerlendiren Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkiler hakkında, “Yeni dönemde karşılıklı ziyaretler de olabilir, görüşmeler de olabilir” açıklamasında bulundu. İki ülke arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapılacağını duyuran Çavuşoğlu, planlamanın sürdüğünü, tarihin henüz belli olmadığını söyledi.

ELÇİ ATAMASI

Mısır’a büyükelçi atanması konusunun henüz görüşülmediğini kaydeden Çavuşoğlu, konunun bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak toplantıda gündeme gelebileceğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’deki NATO Konseyi Toplantısı’ndan ötürü Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile telefonda görüştüğünü, Dendias’ın Ankara ziyaretinin bugün gerçekleşeceğini aktardı.

İKİ BAKAN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 Nisan’da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Şukri ile ramazan ayını tebrik etme amacıyla görüşmüştü. Şukri de 12 Nisan’da yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye ile iki tarafın da faydasına olacak diyalog ve uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli olduğunu belirtmişti.

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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