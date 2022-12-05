Çavuşoğlu'ndan KKTC açıklaması: Türk dünyası Doğu Akdeniz'e inmiş oldu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili 'Atılması gereken çok somut adımlar var' dedi.

Konuşmasında Ukrayna'daki savaşa da değinen Çavuşoğlu, 'Ukrayna'da diplomasiden sonuç alan Türkiye'den başka kimse yok' dedi.

KKTC'nin Semerkant'taki zirvede gözlemci üye olmasının Yunanistan'ı endişelendirdiğini belirten Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

Dertliler neden dertliler KKTC Semerkent'taki zirvede gözlemci üye oldu. Gerisi de inşallah gelecek. Paniğe kapılmalarının nedeni de gelecek olan.'

Çavuşoğlu, KKTC'nin üyeliği için 'Türk dünyası Doğu Akdeniz'e inmiş oldu' dedi.