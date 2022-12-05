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Çavuşoğlu'ndan KKTC açıklaması: Türk dünyası Doğu Akdeniz'e inmiş oldu

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#Mevlüt Çavuşoğlu#KKTC#Dünya
Çavuşoğlundan KKTC açıklaması: Türk dünyası Doğu Akdenize inmiş oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 15:48

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası konferansında konuştu. Çavuşoğlu, KKTC'nin Semerkant'taki zirvede gözlemci üye olmasının Yunanistan'ı endişelendirdiğini belirtti ve 'Türk dünyası Doğu Akdeniz'e inmiş oldu' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili 'Atılması gereken çok somut adımlar var' dedi.

Konuşmasında Ukrayna'daki savaşa da değinen Çavuşoğlu, 'Ukrayna'da diplomasiden sonuç alan Türkiye'den başka kimse yok' dedi.

KKTC'nin Semerkant'taki zirvede gözlemci üye olmasının Yunanistan'ı endişelendirdiğini belirten Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

Dertliler neden dertliler KKTC Semerkent'taki zirvede gözlemci üye oldu. Gerisi de inşallah gelecek. Paniğe kapılmalarının nedeni de gelecek olan.'

Çavuşoğlu, KKTC'nin üyeliği için 'Türk dünyası Doğu Akdeniz'e inmiş oldu' dedi.

 

 

 

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#Mevlüt Çavuşoğlu#KKTC#Dünya

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