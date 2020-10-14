Çavuşoğlu’ndan İsveçli bakana: Size bu yetkiyi kim verdi?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’yı ziyaret eden İsveçli mevkidaşıyla ortak basın toplantısı yaptı. İsveçli Bakan Linde, DEAŞ’la mücadelede isim vermeden YPG’nin etkin rol oynadığını ima ederek “Türkiye’yi Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesi için uyarıyoruz” dedi. İsveçli Bakan ayrıca Kıbrıs Rum yönetimini kastederek, Kıbrıs’ın egemenlik haklarının ihlal edilmemesi gerektiğini belirtti. İsveçli Bakan’ın bu sözlerine Çavuşoğlu çok sert tepkiler verdi. “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesi için uyarıyoruz” sözlerinin diplomatik adaba uygun olmadığını belirten Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

“Size bu yetkiyi kim verdi? Kimden aldığınız yetkiyle Türkiye’yi uyarıyorsunuz? Rejim mi böyle bir yetki verdi İsveç’e veya AB’ye? Neden PKK ve YPG’yi destekliyorsunuz? Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini her toplantıda dile getiriyoruz. Ama siz terör örgütü PKK’ya destek vererek Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atıyorsunuz. Neden PKK’nın bulunduğu bölgeden çekilmemizi istiyorsunuz da, DEAŞ’ın da olduğu yerden, İdlib’den çekilmemizi istemiyorsunuz? Çünkü oralardan çekilirsek DEAŞ tehdidi ve göç tehlikesi var. Kürt kardeşlerimizle, teröristleri ayırt edersek işbirliği yapabiliriz.

Siz de annesiniz. Gidin 1 yıldan beri evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için uğraşan anneleri de dinleyin. Kıbrıs’ın egemenlik hakkı diyorsunuz, hak ve hukuktan bahsediyorsunuz ama Kıbrıslı Türklerden neden bahsetmiyorsunuz. Mültecileri denize döken, botlarını batıran Yunanistan’ı neden eleştirmiyorsunuz? Bu söylediklerim kesinlikle şahsınızla ilgili değil.”

BEN MİSAFİRİM

Çavuşoğlu’nun sert ses tonuyla yaptığı bu eleştiriler üzerine İsveçli bakan, “Ben burada misafirim. Umarım herkes, sizin gibi burada (Türkiye’de) kendi düşüncesini ifade eder” dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, dün Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaparak son gelişmeleri değerlendirdi.