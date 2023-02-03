Bakan Çavuşoğlu'ndan konsoloslukların kapatılmasına tepki: Maksatlı olduğunu düşünüyoruz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki 9 büyükelçiliğin kapatılmasına dair açıklamalarda bulundu.

Bu ülkelerin bir tehditten bahsettiklerini belirten Çavuşoğlu, 'Müttefiksek. Bu tehdidin kimden kaynaklandığını bize bildirmeleri gerekmez mi?' dedi.

Söz konusu ülkelerden bu yönde bir bilgi paylaşımı yapılmadığının altını çizen Çavuşoğlu, 'Burada aslında bunun maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Büyükelçileri çağırıp tam da bunu söyledik' dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Seçim öncesi bizleri zor duruma düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız bunun arkasında ne var biliyor.'

'Biraz dürüstlük bekliyoruz' diyen Çavuşoğlu, bu ülkelerden terör örgütlerinin sinsi gündemine itibar etmemelerini istediklerinin altını çizdi.

Türkiye'deki konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi dün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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Diplomatik kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre büyükelçilere 'Güvenliğin uluslararası sözleşmeyle sağlandığı' hatırlatılarak 'Konsolosluk kapatmak terör gündemine hizmet eder' denildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin Ankara'nın tepkisi aktarılarak, Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığının altı çizildi.