Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Bakan Çavuşoğlu'ndan konsoloslukların kapatılmasına tepki: Maksatlı olduğunu düşünüyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Mevlüt Çavuşoğlu#Dünya#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 11:13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapatılan konsolosluklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Burada aslında bunun maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Büyükelçileri çağırıp tam da bunu söyledik' dedi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki 9 büyükelçiliğin kapatılmasına dair açıklamalarda bulundu.

Bu ülkelerin bir tehditten bahsettiklerini belirten Çavuşoğlu, 'Müttefiksek. Bu tehdidin kimden kaynaklandığını bize bildirmeleri gerekmez mi?' dedi.

Söz konusu ülkelerden bu yönde bir bilgi paylaşımı yapılmadığının altını çizen Çavuşoğlu, 'Burada aslında bunun maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Büyükelçileri çağırıp tam da bunu söyledik' dedi.

Gözden Kaçmasın

ABDli senatörlerden skandal Türkiye çağrısı... Bidena mektup yazdılarABD'li senatörlerden skandal Türkiye çağrısı... Biden'a mektup yazdılar!Haberi görüntüle

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Seçim öncesi bizleri zor duruma düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız bunun arkasında ne var biliyor.'

'Biraz dürüstlük bekliyoruz' diyen Çavuşoğlu, bu ülkelerden terör örgütlerinin sinsi gündemine itibar etmemelerini istediklerinin altını çizdi.

Gözden Kaçmasın

Dünya bu görüntü ile çalkalanıyor... Putin, Çegeti ortaya çıkardıDünya bu görüntü ile çalkalanıyor... Putin, Çeget'i ortaya çıkardı!Haberi görüntüle

Türkiye'deki konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi dün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Haberin Devamı

Diplomatik kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre büyükelçilere 'Güvenliğin uluslararası sözleşmeyle sağlandığı' hatırlatılarak 'Konsolosluk kapatmak terör gündemine hizmet eder' denildiği öğrenildi. 

Konuya ilişkin Ankara'nın tepkisi aktarılarak, Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığının altı çizildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Dünya#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

Binlerce yıl sonra bile şaşırtmaya devam ediyorlar! Antik Mısır mumyalarıyla ilgili çığır açan keşif

#Antik Mısır Medeniyeti
Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat

Bir türlü kilo veremiyorsanız buraya dikkat!

#Kilo Verme
Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euroluk harcama FFPye nasıl takılmadı

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euro'luk harcama FFP'ye nasıl takılmadı?

#Futbol