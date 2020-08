Çavuşoğlu’ndan Doğu Akdeniz mesajı: Taviz yok, kararlıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu açıklamasında, Oruç Reis’in şu an faaliyette bulunduğu bölgenin daha batı kısmını, Girit Adası açıklarını kastettiği öğrenildi. Çavuşoğlu dün, ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapan Azerbaycan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

‘YUNANİSTAN KÖTÜ NİYETLİ’

“Sayın (Almanya Başbakanı Angela) Merkel’in ve AB’nin ricasıyla biz burada taviz değil geçici bazı jestler yaptık. Sayın liderimiz Erdoğan bunları paylaştı. Almanya ve Avrupa ülkeleri diyalog için çaba sarf ediyordu. Biz, ‘Olumlu adım yerine Yunanistan’dan, Kıbrıs Rum kesiminden olumsuz adım göreceksiniz’ dedik. Bizim söylediğimiz ortaya çıktı. Bunun üzerine gemilerimizi tekrar hareketlendirdik, Oruç Reis gitti. Her türlü araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Ağustos ayı sonunda da Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kıta sahanlığının batı sınırlarına ruhsat verilerek, sondaj çalışmaları sürecek. Kararlılığımız tamdır. Doğu Akdeniz’de hem ülkemizin, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını savunacağız. Bu konuda taviz vermeyiz. Bazı açıklamalar oldu. Bazıları dengeli, bazıları taraflı. Ama kimse Türkiye’ye ‘Siz iyi niyet göstermediniz’ diyemez. Karşı tarafta kötü niyetli ülke var. Suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar.”

AZERBAYCAN’A DESTEK

Ermenistan’ın 12 Temmuz’da Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara da değinen Çavuşoğlu, Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirterek şöyle dedi: “Türkiye Cumhuriyeti olarak o gün ne söylediysek bugün aynı şeyi söylüyoruz. Kahraman şehitlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu sorunun sebebi nedir? Ermenistan yıllardır Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini işgal ediyor. Bugüne kadar tüm kararlara rağmen; yani BM, Avrupa Konseyi gibi kurumların kararlarına rağmen Ermenistan bu sorunun çözümüne yanaşmamıştır. Bu saldırılarla da güvenilir bir ortak olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Ortada çok net kararlar var. Peki bu kararlara rağmen bu sorun niye çözülmedi? Bunun sebebi, uluslararası toplumun başta Minsk üçlüsü olmak üzere samimi şekilde gayret sarf etmemesidir. Bu sorunun barışçıl yolla halledilmesi için uluslararası toplumun ve özellikle de Minsk üçlüsünün samimi gayret göstermesi gerekmektedir."

AKAR: TÜM TEDBİRLERİ ALDIK Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Akar, dün Genelkurmay Karargâhı, Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarına video konferans yöntemiyle bağlanarak bir toplantı yaptı. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının yanı sıra bakan yardımcıları da hazır bulundu.

‘OLDUBİTTİYE İZİN YOK’

Temaslarında Bakan Akar, Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı. Akar, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

ÇELİK’TEN AVRUPA’YA ÇAĞRI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın diplomasiyi Yunan tiyatrosuna çevirmeye çalıştığını belirterek, “Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemeli” çağrısı yaptı. Çelik, Twitter’dan Yunanistan’a tepki göstererek şunları kaydetti: “Yunanistan her zamanki gibi haksız, hukuksuz, saldırgan politikalarına destek için Avrupa Birliği’ni toplantıya çağırmış. Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı Yunan tiyatrosuna çevirmesine izin vermemelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda diplomasiye alan açmak için ciddi adımlar attık. Türkiye, barışçıl tutumunu ortaya koydu. Yunanistan ise her zamanki gibi diplomasiyi Yunan tiyatrosuna çevirmeye çalıştı.” (ANKARA)

TÜRK FİRKATEYNİ KAŞ AÇIKLARINDA

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni Navtex ilanıyla birlikte Kıbrıs’ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşması sonrası Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında sıcak saatler yaşanıyor. Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi açığına sabah saatlerinde demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı firkateyn, öğle saatlerinde Kalkan Körfezi açıklarına geçti. Kaş’a 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yunanistan’ın Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Meis Adası önündeki Yunan firkateyninin bekleyişinin ise sürdüğü görüldü. Yine sabah saatlerinde Kaş ilçesi üzerinde devriye uçuşu yapan Atak tipi Türk askeri helikopterlerinin Doğu Akdeniz’de gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikat bölgesine döndüğü öğrenildi. Öte yandan Muğla’nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan’ın Rodos Adası açıklarında Yunan sahil güvenlik botundan bir tekneye açılan ateş sonucu teknedeki 2 Türk ile 1 Suriyeli yaralandı. Yaralılar Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris’e getirilip, tedavileri için hastaneye sevk edildi. (Ahmet ACAR, Ahmet İSTEK, Ali GÜNDOĞAN / DHA)

YUNANİSTAN, AB’DEN ACİL TOPLANTI İSTEDİ

Yunanistan, AB dışişleri bakanlarının Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri ele almak üzere acilen toplanmasını istedi. Yunanistan’ın talebine olumlu yanıt verilip verilmeyeceği Brüksel’in AB başkentleriyle yapacağı temasların ardından netleşecek. Türkiye konusunun zaten 27-28 Ağustos’ta Berlin’de yapılacak gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ele alınacak olması ekstra bir toplantı fikrine soğuk bakılmasına neden oluyor. Yunanistan’la dayanışma sergilemek zorunda olan AB ülkeleri, ekstra toplantının gerçekten gerekli olup olmadığını değerlendirerek karar verecekler.

‘TARAFLARLA TEMASTAYIZ’

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, şu aşamada öngörülmüş bir toplantı olmadığını ancak durumun her an değişebileceğini söyledi. Stano, ilgili taraflarla düzenli temas halinde olunduğunu, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in de tekrar yapıcı diyaloğun inşa edilmesi için her tür çabayı sarf ettiğini ifade etti. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL) Josep Borrell



SENARYOLAR SUYA DÜŞTÜ

Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını dün de sürdürürken, Yunan Genelkurmayı’nın çekmecesindeki “engelleme” senaryoları suya düştü. Yunan kurmayların hazırladıkları ve daha önce medyaya da sızan bazı senaryolar şunlar idi:



- Türk sismik araştırma gemisinin ilerlemesini önlemek amacıyla Yunan savaş gemilerinin adeta “yüzer duvar” oluşturmaları.

- Oruç Reis’in, deniz tabanına uzatması halinde, kablolarının kesilmesi ya da bir şekilde bunlara zarar verilmesi.

- Askeri olmayan bir gemi veya teknenin ‘tesadüfen’ Oruç Reis ile çarpışması. Yani bir ‘kaza’ olması.



Ancak Oruç Reis’in hem Yunan kurmayların beklediğinden saatler önce çalışma yapacağı bölgeye ulaşması, hem de refakatindeki Türk savaş gemilerinin kuş bile uçurtmamaları nedeniyle, bu senaryolar gerçekleşmedi.



BEŞ MİL MESAFE



Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’tan son durum hakkında bilgi aldı. Miçotakis ile görüşerek AB dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağıran Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı koruyacağız” dedi. Dendias ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile de bir araya geldi. Yunan kaynaklar, Yunan savaş gemilerinin Oruç Reis ve refakatindeki gemileri 5 mil mesafeden izlediklerini, her 15 dakikada bir de telsizden “Yunan kıta sahanlığı içinde bulunuyorsunuz. Bölgeyi derhal terk edin” anonsu yaptıklarını belirtti. Yunanlara verilen cevap her defasında, “Türk kıta sahanlığı içindeyiz” şeklinde oldu. Bu arada Yunan medyası, Türk ve Yunan savaş uçakları arasında dün Ege Denizi üzerinde 3 kez “it dalaşı” yaşandığını aktarırken, Yunan hükümetinden bir yetkili “Proto Thema” haber sitesine yaptığı açıklamada, “Yunan tarafı askeri gerginliğin daha fazla tırmanmasına yol açabilecek bir adım atmak istemiyor. Deliymişiz gibi görünmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı. (Yorgo KIRBAKİ / ATİNA)