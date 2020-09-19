Çavuşoğlu’ndan çirkin manşete tepki: Alçak bir manşet; büyükelçiyi bakanlığa çağırdık

Yunan gazetesindeki manşetle ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

NE KADAR ALÇALDIKLARINI GÖSTERİYOR

“Maalesef bir Yunan gazetesi ağıza alınmayacak şekilde son derece alçakça bir manşet attı. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdik, bugün Yunan büyükelçiyi bakanlığa çağırdık. En sert bir şekilde tepkimizi gösterdik. Aynı şekilde Atina’da büyükelçimiz Burak Bey, Dışişleri Bakanı Dendias’la görüştü. Bu aslında ne kadar alçaldıklarını gösteriyor maalesef. Bu seviyeye düşürmemeleri gerekiyor.

KİMİN ÇÖZÜM İSTEDİĞİNİ GÖRDÜK

Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu şu sözleri kullandı: “Kıbrıs’la ilgili bizim attığımız adımlar ortada. Annan Planı bildiğiniz gibi başarısız oldu. Çünkü Rum tarafı önce imza atmasına rağmen yüzde 75’le reddetti. Kimin çözüm isteyip, kimin istemediğini gördük. En son Dışişleri Bakanı olduktan sonra yine bir müzakere süreci başladı. 11 gün müzakere ettik ama başarısız olduk. Biz Cenevre öncesi Cenevre’de ve de Crans-Montana’da ‘Bu son kez müzakeredir, artık bir daha federasyonu müzakere etmeyeceğiz’ dedik. Böyle bir müzakereye biz kesinlikle başlamayız. Federasyon için artık biz böyle ucu açık sonuç alınmayacak bir maceraya giremeyiz.”