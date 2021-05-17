Çavuşoğlu’ndan birlik ve kararlılık mesajı: Türkiye her adımı atmaya hazır

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Filistin’de birlik ve kararlılık gösterme vakti olduğunu belirterek, Türkiye’nin gereken her adımı atmaya hazır olduğunu söyledi.

‘TARİH YARGILAYACAK’

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre konuşmasında isim vermeden Batı dünyasında İsrail’in saldırılarına destek veren ve İsrail ile normalleşme çabaları gösteren İslam ülkelerini de eleştiren Çavuşoğlu, “Bazı ahlaki pusulasını kaybedenler İsrail’e destek veriyor. Aynı kişilerin ırkçı ve İslam karşıtı politikalarla tanınmış olmaları da şaşırtıcı değil. Tarih bu kişileri yargılayacaktır. Ancak biz kendi ailemiz içinde isteksiz açıklamalar yaparsak, başkalarını nasıl eleştiririz? İsrail’le normalleşme çabaları da İsrail’i güçlendirdi. Tutumumuz net olmalı ve insanlık ile adalete sahip çıkarak tarihin doğru tarafında yer almalıyız. Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır” dedi.

‘DAHA FAZLASI YAPILMALI’

İsrail’in basın mensuplarını da hedef aldığını, Gazze’de hayatını kaybedenlerin yarısının kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu dile getiren Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Sadece bildiriler ve açıklamalar yapamayız. Daha fazlasını yapmalıyız. Uluslararası toplum, Filistinli sivilleri korumakla yükümlü ve bu bağlamda İİT’nin de sorumluluğu büyük. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2018 kararı uyarınca Filistinli sivilleri korumak için bir uluslararası koruma mekanizmasının kurulması yönünde çaba sarf etmeliyiz. Bu mekanizma gönüllü ülkelerin maddi ve askeri katkılarıyla kurulabilir. İsrail’in savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulması gerekir. Bu bağlamda Uluslararası Ceza Mahkemesinin özel bir rolü var.”

YENİ BİR TRAJEDİ

Bölgede gerginliğin artmasında İsrail’in sorumluluğu olduğunu belirten Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’da ibadet kısıtlamaları, insanların zorla evlerinden edilmeleri gibi hareketlerin mevcut duruma yol açtığını kaydetti. İsrail’in yapılan uyarıları duymazdan geldiğini ve böylelikle yeni bir trajedinin ortaya çıktığını dile getiren Çavuşoğlu, “Bu İsrail’in sistematik olarak yürüttüğü etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının bir parçası” dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Yasa dışı İsrail yerleşim yerlerinin önemli boyutlara ulaştığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu eğilim geri çevrilmezse, iki devletli çözüm fiziksel olarak imkânsız hale gelir” vurgusu yaptı. BMGK’nın bir kez daha başarısız olduğunu, ABD’nin karşı çıkması nedeniyle bir basın açıklaması dahi yapamadıklarını belirten Çavuşoğlu, kurulun düzenleyeceği toplantıya kendisinin bizzat katılacağını ifade etti.

İİT toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde de “BMGK İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenemezse, Filistin halkına koruma sağlanması için BM’ye başvurulacaktır” ifadelerine yer verildi. Bölgede durumun kötüye gitmesinden tamamen İsrail’in sorumlu olduğu vurgulanan bildiride İİT Genel Sekreteri’nin konuyla ilgili tüm yetkililerle gereken temasları ivedilikle başlatacağı duyuruldu.

YIKIM SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarında 40 cadde ve kavşak kullanılamaz duruma geldi. Gazze Belediyesi, “hayati öneme sahip cadde ve kavşakların kasıtlı olarak hedef alındığını” belirtti. İsrail ordusu dün Hamas’ın siyasi kanadının lideri Yahya Sinvar ile örgütün lojistiğinden ve insan kaynağından sorumlu kardeşi Muhammed Sinvar’ın evlerini bombaladı.



10 Mayıs’tan bu yana İsrail’in Gazze saldırılarında 58’i çocuk, 197 Filistinli hayatını kaybetti. Atılan roketler sonucu İsrail tarafında ise 10 kişi yaşamını yitirdi.

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