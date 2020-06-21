Çavuşoğlu'ndan Almanya yorumu: Hayal kırıklığına uğrattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerin Türkiye’yi riskli destinasyon olarak listeye almasının “hayal kırıklığına uğrattığını” kaydederek, “Avrupa Birliği ülkeleri şu anda pandemiye karşı kendi aralarında bir dayanışma sergiliyorlar. Pandemiye karşı duruşları Türkiye’den daha kötü durumda olmasına rağmen, Türkiye’den ziyade bu ülkelere gitmeleri tavsiye ediliyor. Bu da adil değil” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hedefin otellerin yüzde 50’sini açabilmek olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu ve Ersoy, dün 50 ülkenin büyükelçileri ve uluslararası basının katılımıyla “Yeniden Keşfet” konsepti ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu şunları söyledi:

DÖRT ÜLKE İLE GÖRÜŞTÜM

Dün (önceki gün) video konferans gerçekleştirdik dört ülke ile. Çekya, Polonya, Macaristan ve Slovakya’nın bakanları katıldı. Bu kararı değiştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylediler. Günlük 20 bin test yapabilecek durumdayız. Birkaç Avrupa ülkesi dışındaki ülkeler bize seyahate başlamış durumda.”

YUNANİSTAN İLE DİYALOĞA AÇIĞIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’la ilişkilere de değindi: “Türkiye olmadan Doğu Akdeniz’de hiçbir adımın anlamı yok. Yunanistan başta olmak üzere herkesle diyaloğa açığız. Diplomaside bir tabir var, tango için iki kişiye ihtiyaç var. Yunanistan’ın da hazır olması, istemesi lazım. Biz bu konuda işbirliğine hazırız.”

HAFTER KAYBEDİYOR

(Libya’daki durum) “Hafter tüm dünyanın çağrısına rağmen; tüm bu çağrıları dinlemedi. Tam tersine saldırganlığı arttı ama şimdi kaybediyor. Kazanması da mümkün değil.”