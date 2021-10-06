Çavuşoğlu’ndan Akdeniz yorumu: Diplomasi tükendiğinde sahaya iniyoruz

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Dışişleri Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Atina ve GKRY’nin Sevilla haritası üzerinden Türkiye’yi küçük bir alana hapsetme girişimleri olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

“Biz bunun böyle olmayacağını sahada gösterdik. Her ülke kendi kıta sahanlığını, münhasır ekonomik bölgesini, karasularını korumak durumundadır. Son zamanlarda maalesef Yunanistan’dan ve Rum kesiminden provokatif bazı eylemler var. Gemileri bizim kıta sahanlığımıza girmeye çalışıyor. Haklı olarak da bizim askerimiz, donanmamız önce uyarıyı yapıyor, sonra gerekli tedbirleri alıyor. Rum kesimi ise ağustos ayında, ekim ayında ve sonrasında yeni bir sondaj faaliyetine başlayabileceğini söyledi. Bu da provokatif bir adımdır. Biz sonuçta diplomasiden yanayız. Haklarımızı ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunuruz. Diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Sahaya inmemizin amacı da herkesi diplomasiye geri döndürmek.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Nautical Geo gemisinin Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal etme girişimiyle ilgili “Diyalog kanallarının açık olması en samimi temennimiz. Ancak ülkemizin ve KKTC’nin hakkını çiğnetmeyeceğimizin bilinmesini isterim” değerlendirmesinde bulundu.

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İSTİŞARİ GÖRÜŞMELER ANKARA’DA SÜRECEK

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63’üncü turu bugün Ankara’da yapılacak. Daha önce ‘istikşafi’ nitelemesi kullanılan görüşmeler artık ‘istişari’ diye tanımlanıyor. 2020 yazında iki ülke arasında Doğu Akdeniz’de gerilim yaşanmasından sonra görüşmelere yeniden başlanmasına karar verilmişti. Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği ‘adil, kalıcı ve kapsamlı’ çözüm için zemin hazırlamak için görüşmelere 12 Mart 2002’de Ankara’da başlanmıştı.