Çavuşoğlu’ndan AB’ye: İslamofobik ve anti-semitik saldırılarda artış yaşanıyor

Çavuşoğlu ve Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, dün başkent Lübliyana’da ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’ın 6 Nisan’da Türkiye’ye düzenlediği ziyarette ele alınan konuların sorulması üzerine Çavuşoğlu, “Maalesef AB tarafının neden olduğu protokol krizi verimli görüşmelerimizi gölgeledi. İlişkilerimize çok daha olumlu bir hava hâkim” dedi.

Çavuşoğlu, artık Gümrük Birliğinin güncellenmesi, üst düzey diyalog, vize serbestisi, terörle mücadele ve yasa dışı göç gibi alanlarda somut adım atılması gerektiğinin altını çizdi. “İnsan hakları konusu hem AB kurumlarında hem de üye ülkelerde öncelikli konu olmaya başladı, çünkü üye ülkelerde bu alanda sorunlar oluşmaya başladı” diyen Çavuşoğlu, “Birçok Batı ülkesinde İslamofobik ve anti-semitik saldırıların artışta olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda sığınmacılar ve azınlıkların da hakları ihlal ediliyor. Bununla hep birlikte mücadele etmeliyiz” diye konuştu.

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