Çavuşoğlu’ndan AB Temsilcisi Borrell’e tepki: Ayasofya kınamasını reddediyoruz

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, dün resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartola ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Borrell’in sözlerinin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, “Kınama sözünü reddediyoruz. İspanya’da da cami olarak inşa edilmiş, daha sonra kiliseye çevrilmiş eserler var. Şimdi biz de İspanya’ya ‘Bunları tekrar camiye çevir, sizi kınıyoruz’ mu dememiz lazım” diye sordu.

ECDADIMIZ GİBİ KORURUZ

Ayasofya’nın Türkiye’nin egemenlik haklarını ilgilendiren bir konu olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde olan bu eseri biz göz bebeğimiz gibi korumuşuz. Buranın tarihi dokusunu ve kültürel miras olarak tüm özelliklerini biz ecdadımız nasıl koruduysa, ecdadımızın emaneti olarak bizler bugüne kadar nasıl koruduysak, bundan sonra da koruyacağız. Bu anlamda da atılacak adımlar konusunda UNESCO ile de zamanlıca bilgilendirme dahil iş birliğimiz olacak. Biz bu kadar yapıcıyken, böylesine iyi niyetli bir yaklaşım içindeyken Türkiye’yi kınamak doğru bir yaklaşım değil. Kınama tabiri pek hoş olmadı.”

AB’NİN GÜVENLİ ÜLKE LİSTESİNE GİRMELİYİZ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Malta’nın Türkiye’yi güvenli ülke listesine dahil etmesinden dolayı memnun olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, AB’den de benzer bir yaklaşım beklediklerini vurguladı. Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Çavuşoğlu, bölgesel gelişmelerde Türkiye ile Malta arasında görüş ayrılığı bulunmadığını söyleyebileceğini belirterek, “Doğu Akdeniz’de herkesle işbirliği yapmak istediğimizi Kıbrıs’ta hakça paylaşım içinde olmak istediğimizi anlattım” diye konuştu.