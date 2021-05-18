Çavuşoğlu’dan Londra’ya Filistin telefonu

Çavuşoğlu dün İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Çavuşoğlu, Raab’a uluslararası toplumun İsrail’e karşı daha güçlü tepki vermesinin elzem olduğunu vurgulayarak, İngiltere’nin bu amaçla daha etkili politika yürütmesi ve saldırıların durması için daimi üyesi olduğu BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) acilan devreye girmesi gerektiği mesajını verdi.

Önceki gün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı sonrası yayınlanan sonuç bildirisinde, “BMGK İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenemezse, Filistin halkına koruma sağlanması için BM’ye başvurulacaktır” vurgusu yapılmıştı. İTT toplantısı sonrasında Çavuşoğlu, Katar, Pakistan ve Filistinli mevkidaşı ile de telefon görüşmeleri yaptı.

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