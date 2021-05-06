Çavuşoğlu’dan Avrupa’ya Bosna Hersek uyarısı

Çavuşoğlu, Saraybosna’da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Balkanlar’da sınırların yeniden belirlenmesiyle ilgili dolaşıma sokulan kâğıtlarla ilgili Türkiye’nin tepkisini belirttiğini anımsatarak “Bu tür tartışmaların sadece bölge için değil tüm Avrupa için çok tehlikeli olduğunu bir kere daha vurgulamak isterim” açıklamasında bulundu.

Bölge ülkelerini birleştirici projelere ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Saraybosna-Belgrad otoyoluna ilişkin ise “Türkiye olarak bölgenin istikrarı bakımından bu projeye önem veriyoruz ve bu projeyi her türlü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Bosna Hersek ve bölgedeki ülkelerin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla entegrasyonunu desteklediğini belirterek, Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek ve Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek üçlü danışma mekanizmalarıyla da bölgenin istikrarına katkı sağlamayı sürdüreceklerini söyledi.

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