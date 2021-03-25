Çavuşoğlu: Yapıcı bir görüşme oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile 45 dakikadan fazla süren bir görüşme yaptı. Çavuşoğlu, iki ülkeyi ilgilendiren çok sayıda konunun ele alındığı ilk yüz yüze görüşmeyi ‘yapıcı’ olarak niteledi. Önceki gün Blinken’in kullandığı ifadeleri tekrarlayarak, “Bazı konularda görüş ayrılığı içinde olduğumuz sır değil” diyen Çavuşoğlu, “Gerek S-400, gerek ABD’nin PKK-PYD’ye verdiği destek gerekse FETÖ’nün Amerika’daki mevcudiyetinin ilişkilerimizi olumsuz etkileyen unsurlar olduğunu biz de biliyoruz” dedi.

S-400 MESAJI

Toplantı sonrası gazetecilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, bu konularda Türkiye’nin beklentilerini Blinken’a bir kez daha aktardıklarını belirterek, S-400 füze savunma sistemleri konusunda, “Şu anda Türkiye’nin S-400’leri satın aldığını ve bu işin bittiğini bir kez daha söyledik” diye konuştu. Türkiye’nin ileride hava savunmaya ilişkin ihtiyaçlarını müttefiklerinden karşılamaya yönelik olumlu bir tutum içinde olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, görüş ayrılığı içinde olunan konuların ele alınmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Toplantıdan, iki ülke arasında ya Türkiye’de ya ABD’de iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla daha kapsamlı bir toplantı düzenlenmesine yönelik anlaşma çıktı. Blinken görüşmede, “S-400’leri elde tutmama” telkininde bulunmuştu.

ÇALIŞMA GRUBU

ABD’ye daha önce NATO’nun da dahil olacağı teknik bir çalışma grubu oluşturulması önerisinde bulunulduğunu ancak bir önceki yönetimin buna sıcak bakmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, “Şimdiki yönetimin de çok sıcak bakmadığını görüyoruz. Bugüne kadar olanlar oldu, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar da var ama ikili düzeyde bir çalışma grubu oluşturarak hem bunun üstesinden nasıl gelebileceğimizi hem de geleceğe yönelik bu stratejik konularda hangi adımları atabileceğimizi konuşabiliriz” dedi. Çavuşoğlu, bir yol haritası üzerinde çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

AB’YE ÇAĞRI

Bugün başlayacak zirve öncesinde Avrupa Birliği’ne (AB) de mesaj veren Çavuşoğlu, ilişkilerin olumlu şekilde devam etmesi için artık somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi. Pozitif atmosfer için adımlar atıldığını vurgulayan Çavuşoğlu gerginliklerin yaşandığı günlere dönmek istemediklerini belirterek, “Olumlu gündemi devam ettirmek istiyoruz ama AB’nin de artık oyalama, şartlı cümleler yerine belli alanlarda somut adımlar atması gerekir” dedi. Çavuşoğlu, vize muafiyetinin hayata geçmesi, gümrük birliğinin güncellenmesinin siyasi şartlara bağlanmaması, göç mutabakatının devam etmesi için bugünün şartlarına göre uyarlanması gerektiğini ifade etti. Cenevre’de Kıbırs’a ilişkin 5+1 formatlı gayriresmi görüşmelere AB’nin katılımına yine yeşil ışık yakmayan Çavuşoğlu, “AB, resmi olarak müzakerelere başlandığı zaman gözlemci olarak katılabilir” dedi.



SURİYE’DEKİ DURUM

Çavuşoğlu, görüşmede Suriye’deki durum ve burada PKK’nın artan saldırıları, Irak ve Libya konularının yanı sıra Afganistan konusunu da kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydetti. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)

TÜM KONULAR ELE ALINDI

GÖRÜŞMEDE iki ülkeyi yakından ilgilendiren öncelikli tüm konular ele alındı. Türk diplomatik kaynaklara göre iki bakan, ittifak ilişkilerinin önemini bir kez daha teyit etti. ABD tarafı Afganistan toplantısına ev sahipliği yapacağı için Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. İki bakan ayrıca Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu.

TALEPLER İLETİLDİ

Çavuşoğlu, Blinken’den PKK/PYD/FETÖ terör örgütleriyle ilgili Türkiye’nin taleplerinin yerine getirilmesini bir kez daha talep etti. S-400 konusunun da ele alındığı bildirildi. Çavuşoğlu, Biden yönetiminin Suriye’de DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi bahane ederek bir başka terör örgütüyle işbirliği yapmasından duyulan rahatsızlığı iletti. DEAŞ’la bölgede sahada mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, güney sınırlarında terör devleti oluşturulması çabalarına kesinlikle izin verilmeyeceği mesajını iletti.

Çavuşoğlu, ABD’nin DEAŞ’la mücadelede PKK/YPG terör örgütü yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin müttefiklerden olumlu yanıt gelmeyince kendi güvenliği için S-400’leri satın aldığını, NATO içinde özellikle eski Doğu Bloku ülkelerinde de benzer sistemin olduğunu yineleyen Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin her zaman diyalog kapısını açık tutan taraf olduğunu, ancak bölgede Türkiye ve KKTC’nin haklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan oldu bittilere asla izin verilmeyeceğini vurguladı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin NATO görev kapsamında müttefikleriyle işbirliğine her zaman önem verdiğini fiiliyatta da gösterdiğini belirtti. (Uğur ERGAN / ANKARA)

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