Çavuşoğlu: Yanınızdayız ; Aliyev: Müteşekkiriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği başkent Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Aliyev, Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyeti kabulünden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: ”Azerbaycan halkı destek için kardeş Türk halkına ve Cumhurbaşkanına çok müteşekkirdir. Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son görüşmelerim ve onun çok açık ve kararlı açıklamaları, Azerbaycan’ın yalnız olmadığını bütün dünyaya göstermiştir. Bu destek bize ilham veriyor, güç veriyor ve aynı zamanda bölgede istikrar ve barışın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Türkiye’nin sadece bölgede ve dünyada barışa yönelik politikası, şimdiden sadece Ortadoğu’da değil, Kafkasya’da da sonuç veriyor.”

‘AZERBAYCAN HAKLIDIR’

Türk halkının selamlarını ve en iyi dileklerini Aliyev’e ileten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ”Bugün sizin önderliğiniz altında Azerbaycan, topraklarını kurtarmak için savaşıyor ve yetenekli, gücü var, potansiyeli var. Elbette Türkiye ve Türk halkı olarak biz Azerbaycan’a ihtiyaç duyduğu her alanda, her türlü desteği vermeye hazırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve biz bunu her platformda açıklıyor ve vurguluyoruz. Azerbaycan’ın haklı mücadelesini tüm dünyaya duyurmak bizim görevimizdir. Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları kurtarılmalıdır. Azerbaycan hukuken ve ahlaki olarak haklıdır ve bu haklı mücadeleyi her yerde anlatırken inşallah bu mücadeleyi meydanda ve masada birlikte devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES OLDU DA NE OLDU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aliyev’in ardından Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Bugün bakıyoruz uluslararası çağrılara ‘hemen ateşkes, derhal ateşkes’. Peki sonra ne olacak? Ateşkes oldu bugüne kadar da ne oldu? Ermenistan Tovuz’a saldırdı, Azerbaycan karşılığını verdi; uluslararası toplum yine ‘ateşkes’ dedi. Ateşkes oldu ne oldu? Kısa süre sonra bu sefer Ermenistan tekrar Azerbaycan’a saldırdı. Ateşkes olsun da sonuç ne olacak? Ermenistan’a ‘Derhal Azerbaycan topraklarından çekil’ diyebiliyor musunuz” dedi.