Çavuşoğlu ve Maas turizmi görüştü.. ‘Türkiye güvenli ülke’

Görüşmede ağırlıklı olarak turizm konusu ele alındı. Edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Alman mevkidaşına Türkiye’nin COVID-19 ile mücadelede aldığı önlemleri ve Türkiye’ye tur operatörleri aracılığıyla veya şahsi imkanlarla yapılacak seyahatlerde hangi yöntemlerin uygulanacağını anlattı. Çavuşoğlu, Maas’a, “Alınan önlemlerle Türkiye en güvenli ülke. Almanların Türkiye’de geçmiş yıllarda olduğu gibi yaz tatillerini geçirmesinde hiçbir sıkıntı söz konusu değil” mesajını verdi.

MEKTUP DA GÖNDERİLMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın birlikte hazırladığı bir mektup da geçen hafta aralarında Almanya ve Rusya’nın da bulunduğu tüm Avrupa ülkeleri, Asya’nın en gezgin ülkesi olan Japonya başta olmak üzere bazı Asya ülkeleri dahil 70 ülkeye gönderilmişti. Mektupta önlemlerin detaylarına yer verilmiş, “Türkiye, dünyanın zor günlerden geçtiği bu dönemde aldığı tüm önlemlerle sizi en güvenli şekilde ağırlamaya hazır” denilmişti.

‘ALMANYA SEYAHAT UYARISINI KALDIRACAK’

Alman Bild gazetesinin haberine göre 15 Haziran itibariyle AB ülkelerine seyahat uyarısını kaldıracak olan Almanya, bu kararı Türkiye’yi de içine alacak şekilde genişletmek istiyor. Gazetenin internet sayfasındaki habere göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile telefonla görüşecek. İki bakan, karantina uygulamasının kaldırılmasını ele alacak. Karantina iptaliyle iki ülkeye turistik seyahat mümkün olacak. (Celal ÖZCAN / BERLİN)