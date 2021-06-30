Çavuşoğlu ve Lavrov Antalya’da görüşecek

Dışişleri Bakanlığı Antalya Belek’te yapılacak görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra tüm bölgesel konuların ele alınacağını duyurdu.

UKRAYNA HASSASİYETİ

Kaynaklara göre bugünkü görüşme Ankara-Moskova arasındaki en zorlu görüşmelerden biri olacak. Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri işbirliği ve Ankara’nın Kırım konusunda Kiev’den yana açık şekilde tutum takınması Moskova’da rahatsızlık yaratmış durumda. Görüşmede hem Kırım, hem de Türkiye’nin Ukrayna’ya insansız hava aracı satışı konularının konuşulmasına kesin gözle bakılıyor.

NATO ve S-400 FÜZE SİSTEMLERİ

Bir diğer hassas nokta da son dönemde Karadeniz’de NATO’nun Rusya’ya gözdağı veren hareketliliği. NATO’nun bir anlamda Ukrayna’ya destek mesajı olarak değerlendirilen ve Ukrayna’nın Odessa şehrinde resmen başlayan tatbikat ile NATO müttefiklerinin Karadeniz’de yoğun faaliyetlerinin Rus tarafınca masaya getirilmesi bekleniyor. İkinci S-400 hava savunma sisteminin alımındaki belirsizlikler de konuşulacak konular arasında bulunuyor.

TURİZM VE SPUTNİK V AŞISI

Görüşmenin bir diğer önemli başlığını turizm ve COVID-19 salgını ile mücadele oluşturacak. Rusya’nın Türkiye’ye yeniden turistik ziyarete izin vermesi ancak ülkede “Delta varyantı”nın ciddi şekilde artışa geçmesi nedeniyle olası risklere karşı mücadele ve Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi ve kullanımı gibi konular da masada olacak.

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