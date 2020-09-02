Çavuşoğlu uyardı: Yunanistan limiti aşarsa kaybeder

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Kaş’ın karşısındaki Meis adasına asker göndermesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yunanistan basına yansıyan haberlerden sonra ‘nöbet değişimi’ olduğunu söyledi. Bunun da limiti var. Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur” dedi.

‘HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ’

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile dün görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan’ın Meis adasına asker göndermesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 1947 Paris Antlaşması uyarınca adaların silahsızlandırılmış olması şartının bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Yunanistan, basına yansıyan haberlerden sonra ‘nöbet değişimi’ olduğunu söyledi. İç güvenlik için bu tür güçler bulundurabilir. Bizde de polis ve jandarma var. Ancak bunun limiti var. Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur. Yunanistan AB’nin de koşulsuz desteği ile uluslararası hukuka aykırı şekilde kışkırtıcı adımlar atmakta. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bu tür adımlar Yunanistan’a zarar verir. Başkalarının kışkırtmasıyla ya da kullanması ile Türkiye’ye yönelik olumsuz adımlar atmayın. Bizimle diyaloğa varsanız biz her zaman vardık. Doğu Akdeniz’de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız. Yunanistan hasmane tutumla bizi kışkırtmaya çalışıyor, bunun sonucu da tehlikelidir. Bundan da Yunanistan zarar görür.”

MAKSİMALİST TALEPLER

Çavuşoğlu Doğu Akdeniz’deki sorunun Yunanistan’ın maksimalist taleplerde bulunmasından kaynaklandığını yineleyerek, “Meis, Yunanistan ana karasına 580 kilometre, Kaş’a 2 kilometre uzaklıkta 10 kilometrekarelik bir ada. 10 kilometrekare için 40 bin kilometrekare kıta sahanlığı istiyor. Sorunun nedeni uluslararası hukuka aykırı şekilde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve Ege’de dar bir alana hapsedilmek istenmesidir” dedi.

LİBYA VE MALİ DE ELE ALINDI

Çavuşoğlu, Bakan Boukadoum ile görüşmesinde Cezayir’e komşu olan Libya ile askeri darbenin yapıldığı Mali’deki gelişmeleri de ele aldıklarını söyledi. Libya’da ateşkesin tesis edilmesini desteklemeye devam edeceklerinin söyleyen Çavuşoğlu, sorunun siyasi çözümünden yana olduklarını vurguladı. Çavuşoğlu, “Son zamanlarda bazı girişimler oldu ancak Hafter’in bir kez daha askeri çözümden yana olduğunu gördük” dedi.

‘VENEZUELA’DA DEVREYE GİRDİK’

Bakan Çavuşoğlu bir soru üzerine, Venezuela’da hükümet ile muhalefetin 6 Kasım’da seçime gidilmesi konusunda uzlaşmalarında, AB’nin ricası üzerine devreye girdiklerini söyledi. Son Caracas ziyaretinde muhalefetle birlikte seçime gitmelerinin ülke için yararlı olacağını Venezuela yönetimine ilettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, süreci AB ile birlikte takip ettiklerini ifade etti. Bakan, katkı sağladıkları için mutluluk duyduklarını da belirtti.