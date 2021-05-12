Çavuşoğlu: Ümmet adım atmamızı bekliyor

Çavuşoğlu, mevkidaşını Türkiye’ye davet ettiğini dile getirerek iki ülke arasındaki diyaloğu sürdürme kararı aldıklarını vurguladı. Görüşmelerde İsrail’in Gazze ve Mescid-i Aksa’ya saldırılarını değerlendirdiklerini de belirten Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları toplantısında ve olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu’nda İsrail’in saldırıları karşısında Filistin halkı için atılacak adımların detaylıca ele alınacağını söyledi. Daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nu acil toplantıya çağırdıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, “Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor” dedi.

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