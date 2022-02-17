Çavuşoğlu Ukraynalı ve Rus mevkidaşıyla görüştü

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu’nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmesinde Ukrayna gerginliğinde yaşanan son gelişmeler ele alındı. Sorunun çözümü için diplomatik girişimlerin önemine değinen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğu mesajını bir kez daha iletti. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.

SERGEY LAVROV ANTALYA’YA GELECEK

Lavrov, 11-13 Mart tarihleri arasında yapılacak Antalya Diplomasi Forumu’na ve Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısına iştirak edeceğini teyit etti. Rusya Dışişleri’nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Lavrov’un “Türkiye’den Moskova’nın güvenlik taleplerine Batı’nın olumlu yanıt vermesi için katkıda bulunmasını istediği” ve “mevcut durumda Ukrayna’nın silahlandırılmasının bölgenin yararına olmadığının altının çizildiği” belirtildi. Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşmesinde de krizin diplomatik yollardan çözülmesinin önemine vurgu yaptı ve Türkiye’nin Moskova-Kiev arasındaki arabuluculuğa hazır olduğunu iletti.