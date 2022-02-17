Çavuşoğlu Ukraynalı ve Rus mevkidaşıyla görüştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Putin ne yapmak istiyorPutin ne yapmak istiyor?#Rusya
Luis Campos derken Wesley Sneijder kararı Kabul ederimLuis Campos derken Wesley Sneijder kararı! 'Kabul ederim'#Ajax
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ekonomi için 4’lü paket yoldaEkonomi için 4’lü paket yolda#Ekonomi
Anketten siyaset değil ekonomi çıktıAnketten siyaset değil ekonomi çıktı#Ekonomi
O tahliyenin ayrıntılarıO tahliyenin ayrıntıları#Osman Çallı
Menderesin mucize kurtuluşuMenderes'in mucize kurtuluşu#Adnan Menderes
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrik tarifelerine düzenlemeCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrik tarifelerine düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Binali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacakBinali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacak#Binali Yıldırım
Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdıHazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdı!#Hazım Körmükçü
Pelin Batunun isyanı Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum varPelin Batu'nun isyanı! "Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var"#Pelin Batu
İstanbulun göbeğinde pitbull dehşeti 3 kişi hastanelik ettiİstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti! 3 kişi hastanelik etti#Pitbull
İSKİnin zam teklifi İBB Meclisinde reddedildiİSKİ'nin zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi#İSKİ
HABERLERDünya Haberleri

Çavuşoğlu Ukraynalı ve Rus mevkidaşıyla görüştü

#Mevlüt Çavuşoğlu#Ukrayna#Rusya
Çavuşoğlu Ukraynalı ve Rus mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı dünyası tarafından temkinli karşılanan Rusya’nın çekilme açıklamasının ardından hem Rus hem de Ukraynalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı.

Haberin Devamı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu’nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmesinde Ukrayna gerginliğinde yaşanan son gelişmeler ele alındı. Sorunun çözümü için diplomatik girişimlerin önemine değinen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğu mesajını bir kez daha iletti. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.

SERGEY LAVROV ANTALYA’YA GELECEK

Lavrov, 11-13 Mart tarihleri arasında yapılacak Antalya Diplomasi Forumu’na ve Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısına iştirak edeceğini teyit etti. Rusya Dışişleri’nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Lavrov’un “Türkiye’den Moskova’nın güvenlik taleplerine Batı’nın olumlu yanıt vermesi için katkıda bulunmasını istediği” ve “mevcut durumda Ukrayna’nın silahlandırılmasının bölgenin yararına olmadığının altının çizildiği” belirtildi. Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşmesinde de krizin diplomatik yollardan çözülmesinin önemine vurgu yaptı ve Türkiye’nin Moskova-Kiev arasındaki arabuluculuğa hazır olduğunu iletti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Ukrayna#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme