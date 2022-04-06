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Çavuşoğlu, ’Türkiye Güzellikleri’ isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

#Mevlüt Çavuşoğlu#NATO#TOBB
Çavuşoğlu, ’Türkiye Güzellikleri’ isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel’de TOBB binasındaki ’Türkiye Güzellikleri’ isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Cennet vatanımızın eşsiz güzelliklerini sanatlarıyla birleştiren foto muhabirlerimize, sergiye ev sahipliği yapan TOBB Brüksel Temsilciliği ile emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#NATO#TOBB

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