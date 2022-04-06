Çavuşoğlu, ’Türkiye Güzellikleri’ isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Cennet vatanımızın eşsiz güzelliklerini sanatlarıyla birleştiren foto muhabirlerimize, sergiye ev sahipliği yapan TOBB Brüksel Temsilciliği ile emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Brüksel’de @FotoMuhabirleri’nin “Türkiye Güzellikleri” Sergisi'nin açılışını yaptık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 6, 2022
Cennet vatanımızın eşsiz güzelliklerini sanatlarıyla birleştiren foto muhabirlerimize, sergiye ev sahipliği yapan TOBB Brüksel Temsilciliği ile emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/TPisULRO7E