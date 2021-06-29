Çavuşoğlu: PKK/YPG DEAŞ’ın varlığından istifade ediyor
DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantıları için İtalya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zirve öncesi İtalya’nın önde gelen gazetelerinden “Il Messaggero”ya röportaj verdi.
Ropörtajında, “Türkiye olarak, DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu’nun başından beri aktif bir üyesiyiz ve DEAŞ’a karşı cephede mücadele eden tek NATO üyesiyiz” diyen Çavuşoğlu, “PKK/YPG’nin kendi önemini muhafaza etmek için DEAŞ’ın varlığından istifade ettiğini” sözlerine ekledi. Çavuşoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye konulu toplantıda “mevcut durumun sürdürülemez olduğunun ve siyasi çözüm çabalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdiklerini” ifade etti.
BLINKEN: DEAŞ’LILARI GERİ ALIN
Öte yandan toplantının açılışında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, “DEAŞ’a karşı önemli başarılar elde edildiğini fakat halen yapılacak pek çok şey olduğunu” söyledi. 10 bin DEAŞ’lının Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kamplarında tutuklu bulunduğunu belirten Blinken, tüm ülkelere DEAŞ’a katılan tutuklu vatandaşlarını geri kabul edip, rehabilite etmeleri veya yargılamaları için tekrar çağrıda bulundu. Terör örgütü PKK/YPG, SDG’nin ana unsurunu oluşturuyor.