Çavuşoğlu: PKK/YPG DEAŞ’ın varlığından istifade ediyor

Ropörtajında, “Türkiye olarak, DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu’nun başından beri aktif bir üyesiyiz ve DEAŞ’a karşı cephede mücadele eden tek NATO üyesiyiz” diyen Çavuşoğlu, “PKK/YPG’nin kendi önemini muhafaza etmek için DEAŞ’ın varlığından istifade ettiğini” sözlerine ekledi. Çavuşoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye konulu toplantıda “mevcut durumun sürdürülemez olduğunun ve siyasi çözüm çabalarının canlandırılması gerektiğinin altını çizdiklerini” ifade etti.

BLINKEN: DEAŞ’LILARI GERİ ALIN

Öte yandan toplantının açılışında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, “DEAŞ’a karşı önemli başarılar elde edildiğini fakat halen yapılacak pek çok şey olduğunu” söyledi. 10 bin DEAŞ’lının Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kamplarında tutuklu bulunduğunu belirten Blinken, tüm ülkelere DEAŞ’a katılan tutuklu vatandaşlarını geri kabul edip, rehabilite etmeleri veya yargılamaları için tekrar çağrıda bulundu. Terör örgütü PKK/YPG, SDG’nin ana unsurunu oluşturuyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor