Çavuşoğlu: O haritadan vazgeçin, görüşelim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Oruç Reis bakımda olduğu için Navtex yayınlanmadı. Gemi bakımdayken Navtex yayınlamanın anlamı yok. Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor” dedi. Atina ile diyalog konusunda ise, “Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez” ifadesini kullandı.

‘AÇIKLAMALAR OLUMLU’

NTV’de soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu özetle şunları söyledi: “İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Yunanistan Başbakanı’nın yaptığı açıklama olumlu, ılımlı ama bizimle masaya oturmak için ön şartlarda diretirse, biz de ön şartlarımızı ortaya koyarız. Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez. Yunanistan küçük bir ülkenin kompleksi içinde hareket ediyor.

(AB nezdindeki yaptırım girişimleri) Yaptırım çalışmaları var. Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından… AB’nin birçok politikasını rehin alan iki şımarık üye. ‘Ne tür yaptırımlar olabilir’ diye bu 3 ülke çalışma yapıyor. Sonuçta oy birliğiyle alınır. ‘Yaptırım uygulanmasın’ diyen çok ülke var. 24-25 Eylül’de ben yaptırım kararı beklemiyorum. Ama olabilir de. Gemimize, kişilere yönelik olabilir. Geçmişte de böyle kararlar alındı. Biz kararlılığımızdan vazgeçtik mi? Hayır.

Biz Avrupa’ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli. Göçle ilgili konularda AB üzerine düşen görevi yapmalıdır. AB gerginlik yaratmak istiyorsa, o zaman sadece göç konusu değil, aramızdaki ilişkiler gözden geçirilir.

RUMLARA SİLAH SATIŞI

Macron dürüst bir siyasetçi değil. Sağduyuyu kaybetti, dengesi bozuldu. Libya’da sahada desteklediği darbeci kaybetti. Suriye’de önemli aktör olmaktan çıktı. Üzülüyorum da. Konumunu da zayıflatıyor. Normandiya 7’lisini topladı ama destek alamadı. Oradakiler Türkiye’nin değerini bilen ülkeler. İyi geçinmek isteyen ülkeler.

(Rumlara silah satışı) Atılan adım uluslararası anlaşmalara aykırı. Pompeo niye Türk tarafına geçip ‘Talebiniz ne’ demiyor? Pompeo, hakça paylaşım konusunda ‘Evet öyle olmalı’ deyip de, sonra neden öyle diyemiyor. Belki de benim Venezuela’ya gitmemden rahatsız olmuştur.

RUSYA’NIN ARABULUCULUĞU

(Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne giderek arabuluculuk teklif etmesi) Lavrov’a şunu söylemek isterim: Bu teklif Türk kesimi ile Rum kesimi arasındaysa yani Rum kesimi ile bizim aramızda bir arabuluculuk yapmak istiyorsa bu mümkün değil. Bizim muhatabımız Rum kesimi değil Rum kesiminin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir, Kıbrıs Türk halkıdır. Dolayısıyla ikisi arasında bir arabuluculuk yapmak istiyorsa objektif ve dengeli olmalıdır.”

Bu arada Bakan Çavuşoğlu dün akşam saatlerinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları ele alındı.

KALIN’DAN ÇAĞRI: DİPLOMASİYE TANINAN ŞANSI HEBA ETMEYİN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz ve Ege’de süren gerilimle ilgili Yunanistan ve Avrupa Birliği’ne (AB) çağrı yaptı. Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır. Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır” ifadesini kullandı.

ORUÇ REİS PLANLI BAKIMDA

Temmuz ayında Antalya Limanı’na gelen Türkiye’nin ilk milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 10 Ağustos’ta Doğu Akdeniz’de petrol ve gaz araştırması yapmak için demir aldı. Oruç Reis’e, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 5 fırkateyn eşlik etti. Oruç Reis, geçen cumartesi gecesi bakım ve ikmal için 35 günün ardından Antalya’ya döndü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan, geminin Antalya Limanı’na dönüşüyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Oruç Reis sismik araştırma gemisi 10 Ağustos’ta Akdeniz’de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı. Oruç Reis bugüne kadar söz konusu sahada 3525 kilometre sismik veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Oruç Reis çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım personel değişimi ve sonraki görev hazırlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyettir” denildi. (Ahmet İSTEK- İbrahim LALELİ / DHA)