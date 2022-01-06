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Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

#Mevlüt Çavuşoğlu#NATO Genel Sekreteri#Jens Stoltenberg
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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NATO ülkelerinin 12 Ocak’ta Rus temsilcilerle Ukrayna krizi hakkında yapacağı istişareler öncesinde yapılan görüşmede, görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna krizinin diplomasi yoluyla çözülmesinde Türkiye’nin Moskova ve Kiev yönetimleri arasında arabuluculuk teklifine Ukrayna olumlu yanıt vermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hafta başında Rusya lideri Vladimir Putin’le Rusya’nın NATO’ya sunduğu güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

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#Mevlüt Çavuşoğlu#NATO Genel Sekreteri#Jens Stoltenberg

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