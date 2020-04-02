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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 10:34,Son Güncelleme:/

Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

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Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez sanal ortamda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çavuşoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün İttifak tarihinde ilk kez videokonferans yöntemiyle düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak edecek.

Öncelikli gündem maddesi Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve dayanışma olan toplantıda, Afganistan ve Irak'taki durumla NATO'nun siyasi rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere İttifakın gündeminde bulunan konuların da ele alınacağı kaydedildi.

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