Çavuşoğlu muhalefete yüklendi: BBC özür diledi ana muhalefetin tweet’leri duruyor

BBC’nin tweet’i üzerinden hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı’nı hedef alan başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefete sert şekilde yüklenen Çavuşoğlu, “Tablo şu: BBC hatasını anladı, tweet’ini sildi. Fakat o BBC’nin tweet’ini alıntı yaparak tweet atan genel başkanların tweet’leri duruyor. Bunu nasıl izah edeceğiz” dedi.

‘SON DERECE GARİP’

Türkiye’ye ziyarette bulunan Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo Bonasso ile düzenlediği basın toplantısında İngiltere medyasında çıkan haberlerle ilgili soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, BBC’nin özür dilemesini ‘bir erdem’ olarak niteledi. Muhalefetin, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi ya da İngilizlerden konunun teyidini isteyebileceğini, ancak bunu yapmadığına işaret eden Çavuşoğlu şöyle dedi: “Önümüzdeki tablo şu: BBC hatasını anladı, tweet’ini sildi. İngiltere reddediyor, BBC reddediyor ama bizim muhalefet partileri gazetelerinde tweet’lerinde bizi eleştiriyorlar. Hele Dışişleri Bakanlığımızı eleştirmeleri son derece garip. Sayın Kılıçdaroğlu bir hatayı düzelttiği için Dışişleri Bakanlığı’na saldırıyor. Esasen kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor.”

1061 TÜRK TAHLİYE EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan’dan şimdiye kadar 1061’i Türk vatandaşı 1404 kişiyi tahliye ettiklerini de söyledi. Afganistan’da 4 bin 500 civarında Türk vatandaşı olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu insanların tahliye konusunda zaman zaman fikir değiştirdiklerini, ancak 200 civarında kişinin dönmek istediğini kaydetti.

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