Çavuşoğlu Moskova ile yakınlaşma eleştirilerine yanıt verdi: NATO ya da Rusya, niye seçmek zorunda kalalım

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin özellikle terörle mücadele ve askeri alanda işbirliği konularında ABD yönetimine tepki gösterip, Rusya ile yakınlaşmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Tek taraflı dış politika sisteminin eski ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte bittiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bir taraftan NATO üyesiyiz. Bir taraftan Rusya ile ilişkilerimiz var. Biz niye birinden birini seçmek zorunda kalalım” dedi.

TRUMP İLE BİTTİ

Ege bölgesine yaptığı ziyaretin Aydın ayağındaki konuşmasında hükümetin izlediği “çok taraflı” dış politikayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “‘Afganistan’da, Libya’da, Suriye’de ne işiniz var’ diyenler var. Bugün, Çin niye Afganistan’da? ABD niye Suriye’de? Bu soruyu sorduklarında cevabını biliyorlar. Sonuçta bizim sahada ve masada olmamız lazım. Çok taraflı bir dış politika izliyoruz. Tek taraflı politika Trump’la birlikte bitti. Bir daha da geri gelmez.

İTTİFAKLAR DEĞİŞTİ

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Yıkılan duvarlar, ittifakları değiştiriyor. AB içinde bir ayrım var. Amerika’ya bağımlılığı azalanlar ile ‘Amerika’sız bir şey yapamayız’ diyenler var. En büyük sorun terör ama bunda seçici olmamak lazım. Bir taraftan NATO üyesiyiz, bir taraftan da Rusya ile ilişkilerimiz var. İhracatımız 21 milyar dolara ulaştı Rusya ile. Rusya ile de anlaşamadığımız noktaları açıkça söylüyoruz. Biz niye birinden birini seçmek zorunda kalalım? Benim ihtiyacım olduğunda, NATO bana o ürünü vermiyor. Neden? PKK ve YPG ile mücadele ettiğimiz için. Biz ne yapıyoruz? Farklı seçeneklere gidiyoruz. Hepsini üretmeye başladık. Savunma sanayinde en tepedeki ülkelerden biri olduk.”

OYUN BOZUP OYUN KURUYORUZ

NATO, Rusya ve diğer ülkelerle dengeli bir dış politika izlendiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “‘İki yük arasında sıkışıp, kaldınız’ diyorlar. Hangi sıkışma kardeşim? Biz stratejik hamleler yapıyoruz. Bazen oyun kuruyoruz, bazen de oyunu bozup, masayı alt üst ediyoruz. Ondan sonra kurulan masa, bizim inisiyatifimizde oluyor. Türkiye bugün Afrika’da, Kafkaslar’da, Akdeniz ve Balkanlar’da ana oyunculardan birisi olmuştur” ifadelerini kullandı.