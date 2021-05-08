Çavuşoğlu: Mısır’la görüşebiliriz

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: “İkili meseleler heyetler arasında değerlendirildi. Bölgesel konularda da hem görüş alışverişi yapıldı hem de işbirliği konuşuldu. Karşılıklı herhangi bir belge ya da şart koşma olmadı. Elbette bu süreçte öncelikle istihbaratlarımız görüştü, sonra bakan yardımcısı düzeyinde temas oldu. Dışişleri Bakanlığı düzeyinde de böyle bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz. İlişkilerimizin en az düzeyde olduğu dönemde bile Mısır’ın önemi ortada ama Filistin için önemini her zaman vurguladık. Mısır’la ilişkilerimizin normalleşmesi demek Filistin’e verebileceğimiz desteğin de daha etkili olması demek.”

FİLİSTİN SEÇİMLERİNE DESTEK

Toplantıda Filistin’de yaşanacak olan seçim sürecine değinen Çavuşoğlu, “Türkiye olarak bu seçimin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için Filistin’in ne ihtiyacı varsa sağlamaya hazırız. Ayrıca, seçimi uluslararası kurumlar gözlemlediği zaman bu misyonların içinde Türk milletvekili arkadaşlarımız da olmuştu, gözlemci de gönderebiliriz” ifadelerini kullandı.

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