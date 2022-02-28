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Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü

#Mevlüt Çavuşoğlu#Sergey Lavrov#Rusya
Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la telefonda görüştü.

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Bu, iki bakan arasında 24 saat içinde yapılan ikinci görüşme oldu. Çavuşoğlu-Lavrov arasında dünkü görüşme, Ukrayna’nın Belarus sınırında Rusya ile görüşmeyi kabul ettiğini duyurmasından kısa süre sonra gerçekleşti. Bu görüşmede ateşkes sağlanmasının yanı sıra, tahliyeler dahil insani durumun ele alındığı bildirildi. Çavuşoğlu daha sonra Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile de telefonda konuştu. Çavuşoğlu, dün AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile de görüştü.

MONTRÖ’YÜ UYGULAYACAĞIZ

Gün içinde CNN Türk canlı yayınına bağlanarak değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin geçişi ile ilgili düzenlemeyi Montrö Sözleşmesi yapıyor. Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi harfiyen uygulamıştır. Başlangıçta Rusya’nın saldırısı oldu, uzmanlarla, askerlerle, hukukçularla değerlendirdik. Bu bir askeri harekât değil, resmen savaş hali var. Bu durumda biz tarafların birisi hangisi olursa Rusya da olabilir Ukrayna da, biz bu durumda Montrö Anlaşması’nı bu şekilde uyguluyoruz. Rusya ile Ukrayna’nın görüşme kararı almasından da son derece memnunuz.”

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