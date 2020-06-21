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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 21.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun üç gün önce gerçekleştirdiği Libya ziyareti ardından dün de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaparak bu ülkedeki durumu ele aldıkları bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Moskova’nın Libya krizine bakış açısı ön plana çıkartılarak şu ifadelere yer verildi: “Görüşmede Ortadoğu ile Afrika’nın kuzeyindeki bölgesel konular ele alındı. Libya’da ihtilaflı taraflar arasında BMGK’nın 2510 sayılı kararı ve 19 Ocak Berlin konferansı bildirgesi doğrultusunda siyasi diyalogun başlatılması gereği üzerinde duruldu. Rusya ile Türkiye arasında Libya ile ilgili koordinasyon içerisinde çalışmanın önemi vurgulanmıştır.” 

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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