Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Moskova’nın Libya krizine bakış açısı ön plana çıkartılarak şu ifadelere yer verildi: “Görüşmede Ortadoğu ile Afrika’nın kuzeyindeki bölgesel konular ele alındı. Libya’da ihtilaflı taraflar arasında BMGK’nın 2510 sayılı kararı ve 19 Ocak Berlin konferansı bildirgesi doğrultusunda siyasi diyalogun başlatılması gereği üzerinde duruldu. Rusya ile Türkiye arasında Libya ile ilgili koordinasyon içerisinde çalışmanın önemi vurgulanmıştır.”