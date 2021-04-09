Çavuşoğlu, koltuk krizinde noktayı koydu: Protokolde AB’nin talepleri karşılandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Beştepe’deki görüşmesinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel gibi tekli bir koltuk yerine kanepeye oturtulmasının AB’nin protokol talepleri ve telkinlerine uygun olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu, dün Ankara’da görüşme sonrasında Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah’la basın toplantısı düzenledi.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME SORULDU

Michel ve Leyen’in ziyaretine ilişkin bir soruyu cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl aralık ayında düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nden bu yana Türkiye-AB ilişkilerinin daha pozitif bir atmosfer içinde ilerlediğine dikkati çekti. Çavuşoğu, karşılıklı ziyaret ve temasların devam ettiğini, önemli toplantıların yanı sıra teknik düzeyde istişarelerin de sürdüğünü ifade etti.

VERİMLİ VE FAYDALI OLDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AB liderleriyle video konferanslar gerçekleştirdiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, Von der Leyen ve Michel’in de Erdoğan’ın davetinin ardından 6 Nisan’da Türkiye’ye geldiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, “Hem baş başa hem de heyetlerle görüşmelerde her iki taraf da açık bir şekilde düşüncelerini, beklentilerini ifade ettiler. Verimli ve faydalı bir görüşme oldu” diye konuştu.

ÇOK HAKSIZ İTHAMLAR

Çavuşoğlu, Türkiye’nin AB’den somut beklentilerinin en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirildiğini belirterek “Artık somut adımların atılması gerektiğini de vurguladık” dedi. Protokol konusunda Türkiye’ye yönelik son derece haksız ithamlar olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi. “Türkiye köklü bir devlettir, ilk defa misafir ağırlamıyor. Türkiye’de yapılan görüşmelerde uygulanan protokol, uluslararası protokol kuralları ve Türk misafirperverliği çerçevesinde olur her zaman. Ziyaret öncesinde protokolcüler bir araya gelir. Cumhurbaşkanımızın makamında yapılan o görüşmede uygulanan protokolde, AB tarafının talepleri karşılanmıştır. Yani AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır nokta. Bunu Türkiye’ye yönelik bu ithamlar olmasaydı, bu kadar net açıklamayacaktık.” (Uğur ERGAN/ANKARA)

HATAYI BRÜKSEL YAPTI FATURA ANKARA’YA KESİLDİ

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in (VDL), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmedeki oturma düzeni özellikle Batı medyasında ‘koltuk skandalı’ eleştirisiyle Türkiye’ye yönelik ayrımcılık temelli suçlamalar yapılmasına neden oldu. Oysa Türkiye, AB protokolünü harfiyen uyguladı. Sorun, AB protokol birimleri arasındaki koordinasyonsuzluktan ve Michel ile VDL arasındaki çekişmeden kaynaklandı.

AB KONSEYİ HAZIRLADI

Oturma düzeninin belirlenmesi için AB Konseyi ve Türk protokol birimleri birlikte çalıştı. AB’nin Türkiye Delegasyonu 5 Nisan’daki ön hazırlık toplantısına katılmadı. AB Komisyonu’nun protokol yetkilileri de Ankara’ya gitmedi. Ev sahibi Türkiye, oturma düzeni için önerilerini AB yetkililerine sundu, karşı tarafın önerileri alındı. Taraflar yeşil ışık yakınca tartışmalara konu protokol düzeni oluştu. Michel ile Erdoğan’ın tekli koltuklarda, VDL’nin ise büyük bir kanepede bu ikiliden uzakta oturduğu fotoğrafın yarattığı etki üzerine çarşamba sabahı VDL’nin protokol şefi Türkiye’ye sert bir mesaj gönderdi. Bunun üzerine Ankara, protokol düzenlemelerini birlikte yaptığı AB Konseyi ile temasa geçerek açıklama istedi. Brüksel’den Ankara’ya verilen cevapta, talihsiz bir yanlış anlamanın söz konusu olduğu vurgulandı.

EŞİT DEĞİLLER

Durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren AB Komisyonu, Michel ile VDL’nin protokol açısından eşit olduğunu, dolayısıyla aynı muameleyi görmeleri gerektiğini savundu. Oysa AB protokolüne göre bu iki isim eşit değil. Avrupa Parlamentosu Başkanı birinci, AB Konseyi Başkanı ikinci, AB Dönem Başkanı ülkenin lideri üçüncü, AB Komisyonu Başkanı ise dördüncü sırada. Türkiye, Konsey Başkanı’na cumhurbaşkanı, Komisyon Başkanı’na ise başbakan protokolü uyguluyor.

TUHAF AÇIKLAMA

Bu arada, Leyen’in durumuna tepkisiz kalmakla suçlanan Michel, önceki gece geç saatlerde Facebook’tan yaptığı açıklamada, bir yandan Türkiye’nin protokolü uyguladığını teyit ederken diğer yandan protokol kuralları uygulanırken AB Komisyonu Başkanı’nın konumunu aşağıda tutan bir durumun ortaya çıktığı tezini işledi. Michel, “AB için verimli olacak Ankara’daki önemli jeopolitik çalışmamızın gölgelenmiş olmasından dolayı üzgünüm” ifadelerini kullandı. Ankara’ya yönelik şikayette bulunmayan VDL ise kendi birimlerine, benzer durumlarla karşılaşılmaması için önlem alınması talimatını verdi. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)

ANKARA’DAN İTALYAN BAŞBAKANA SERT TEPKİ

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin, ‘koltuk krizi’ üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan “diktatör” diye bahsetmesine Ankara sert tepki gösterdi. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, Draghi’nin sözleri protesto edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “bu hadsiz ve çirkin ifadelerin derhal geri alınmasının beklendiği” kaydedildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter’dan, “Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz” diye yazdı. Draghi dünkü basın toplantısında Ankara’da yaşanan protokol olayına değinirken, “Leyen’in aşağılanmaya maruz kaldığını” savundu ve “Ancak, diktatör olarak tanımladığımız bu kişilerle işbirliği yapmak zorundayız” şeklinde konuştu.

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