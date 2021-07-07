Çavuşoğlu: Kırım Tatarlarını yerli halk olarak kabul eden Ukrayna’yı tebrik ediyoruz

Bakan Çavuşoğlu, 4. Ukrayna Reform Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i ve hükümeti başlattıkları reformlar konusunda takdir ettiklerini ifade ederek, “Bu reformları sürdürmek için basitlik ve etkili uygulama olmak üzere iki temel unsur vardır. Ukrayna ve halkı için reformların somut sonuçlarını görmekten memnunuz. Reform bürokrasinin tüm seviyelerine inmek zorundadır. Bu bağlamda, başlattıkları reformlardan dolayı Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i ve hükümeti takdir ediyoruz. Kırım Tatarlarını yerli halk olarak kabul ettiği için Ukrayna liderliğini ve parlamentosunu tebrik ediyoruz” diye konuştu.



“REFORMLAR, UKRAYNA’NIN ENTEGRASYON ÇABALARINI GELİŞTİRİYOR”

Bakan Çavuşoğlu, bu reformların Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi’yle entegrasyonunu geliştirdiğini belirterek, “İyi reforme edilmiş bir Ukrayna ile Donbass ve Kırım krizinin sonuçlarının üstesinden gelmek çok daha kolay olacaktır. Ukrayna büyük güvenlik ve ekonomik zorluklar yaşadı. Bu zorluklara rağmen, Ukrayna hükümeti iddialı bir reform gündemi başlattı. Bunlar, Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik ailesiyle entegrasyon çabalarını geliştiren adımlardır. Ancak, Ukraynalı dostlarımızın da kabul ettiği gibi, birçok alanda hala gelişmeye yer var. Reform sürekli bir çabadır çünkü değişim de süreklidir. Bu nedenle süreklilik, başarılı bir reform gündeminin önemli bir unsurudur. Ancak, her zaman iç ve dış zorluklar vardır. Güçlü bir yargı ile yatırımcıların haklarının korunması önemlidir. Yolsuzlukla mücadele de bir diğer kritik konu” dedi.



“NATO-UKRAYNA İŞ BİRLİĞİ, BARĞIMSIZLIK İÇİN ÖNEMLİDİR”

NATO-Ukrayna iş birliğinin, ülkenin bağımsızlığı için önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “NATO-Ukrayna iş birliği, güçlü ve daha bağımsız bir Ukrayna inşa etmek için önemlidir. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna ile daha iyi angajmanı devam eden reformlar için çok önemlidir. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğü için kendi halkına güçlü bir şekilde güvenmesini istiyoruz” diye konuştu.

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