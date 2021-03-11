Çavuşoğlu: Kapımız Ermenistan’a da açık

Azerbaycan’ın Karabağ’daki 30 yıllık Ermenistan işgaline son vermesini Türk dünyasının yakından izlediğini kaydeden Çavuşoğlu, “Azerbaycan’ı bu mücadelesinde yalnızca kardeşlik bağlarımızdan dolayı değil, haklı ve meşru olduğu için de destekledik. Artık bölgemizin kaderinin değişmesi, Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması mümkün.

Bizim kapımız, Ermenistan dahil bu temenniyi paylaşan herkese açık” dedi. Çavuşoğlu şöyle konuştu: “Avrupa’dan Asya’ya halklarımız mutluluk ve kalkınma için birlikte çalışsın diye ümit ediyoruz, çünkü işbirliğini sağlayamayan bir nesil hangi milletten olursa olsun birlikte bedel öder. O nedenle ‘Yeter’ diyoruz. Önümüze bakalım, ileriye gidelim. Tarihte başardığımız iş birliği ile anılalım.”