Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile bir araya geldi

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden İstanbul’da gerçekleşen Çavuşoğlu-Motegi görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İki bakan arasında 150 dakika sürdüğü aktarılan görüşmede, Motegi’nin Türkiye’de yaşanan orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği, ayrıca Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Türk sporcuları gösterdikleri başarı dolayısıyla tebrik ettiği ifade edildi.

AFGANİSTAN DA GÖRÜŞÜLDÜ

Çavuşoğlu-Motegi görüşmesinde, Afganistan, Irak, Orta Doğu barış süreci gibi bölgesel konuların yanı sıra Çin ve Kuzey Kore gibi Asya’daki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, “Bakan Motegi’nin insan kaçırma sorununun ivedilikle çözümüne yönelik anlayış ve işbirliği talebine Bakan Çavuşoğlu destek vermiştir” ifadesi kullanıldı.

İki bakan görüşme sonrasında Suriyeli göçmenlerin ülkeye girişinden etkilenen Türkiye’nin yerel yönetimlerine sosyal altyapı sağlanması amacıyla temin edilecek 45 milyar Japon Yeni (yaklaşık 3.5 milyar Türk lirası) üst limitli krediyle ilgili karşılıklı resmi belgeleri imzaladı.

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