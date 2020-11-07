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Haber Giriş: 07.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu: İlişkilerimizi partiler üstü görüyoruz

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Çavuşoğlu: İlişkilerimizi partiler üstü görüyoruz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da başkanlığını üstlendiği Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlediği basın toplantısında ABD seçimlerini de değerlendirdi.

Bir soru üzerine Çavuşoğlu, “Türkiye olarak kim seçilirse seçilsin, aynı anlayışla herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız.Var olan sorunlar konusunda da samimi adımlar atmak istiyoruz. Karşılığını da ABD yönetiminden görmek isteriz” dedi.

TRUMP İLE DOSTLUK FAYDALI OLDU

Çavuşoğlu, “İki bakan arasında, iki devlet başkanı arasındaki samimiyet ilişkilere de olumlu yansıyabiliyor. Bu süreçte sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki samimi dostluk en zor zamanlarda bile faydasını gösterdi. Başta S-400 ve F-35’ler olmak üzere birçok zor gündemler yaşadık. FETÖ meselesine baktığınız zaman daha önceki yönetiminden başladık bu yönetimde de bir netice alamadık. PKK ile mücadelemizde de Suriye içindeki PKK/YPG yapılanmasına baktığımız zaman yine sorunlar geçmiş yönetimden bu yönetime kadar devam etti” diye konuştu.

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