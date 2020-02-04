Çavuşoğlu ile Lavrov görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ikili, Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı. Bu arada Kremlin, Putin ile Erdoğan arasında görüşme olmadığını, ancak gereksinim duyulması hanide liderler arasında kısa sürede telefon görüşmesi yapılabileceğini açıkladı. Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya ve Türkiye’nin askeri yetkilileri sürekli temas halindedir. Söz konusu hadiselerin ardından liderler arasında temas olmamıştır. Ancak liderlerin böyle bir gereksinim duyması halinde telefon görüşmesi en kısa sürede ayarlanabilir” dedi.
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