Çavuşoğlu, İkinci Berlin Konferansı öncesi Libya Başbakanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansına katılmak üzere geldiği Almanya'da, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile temaslarda bulundu.

Libya Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dibeybe ve Çavuşoğlu, Berlin Konferansında ortaya konacak siyasi pozisyonların koordinesini ele aldı.

Libya'daki siyasi süreç ve 24 Aralık seçimlerinin ele alınacağı İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde, Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla bugün toplanacak.

Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başbakan Abdulhamid Dibeybe, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo​​​​​​​ ve Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

MASS İLE DE GÖRÜŞTÜ

Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Almanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la Libya, göç ve gümrük birliği bağlamında AB ilişkilerimiz ile turizm konularını ele aldık” ifadelerini kullandı.

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