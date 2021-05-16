Çavuşoğlu, İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 Mayıs’ta Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılacak toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımların istişare edileceği aktarıldı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, yüz binlerce Filistinlinin vatanından sürüldüğü Nekbe felaketinin 73. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj paylaştı. Çavuşoğlu mesajında, “Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

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