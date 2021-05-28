Çavuşoğlu hafta sonu Yunanistan yolcusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın davetlisi olarak 30-31 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan’a çalışma ziyaretinde bulunacak. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Çavuşoğlu’nun Yunanistan ziyareti 30 Mayıs Pazar günü Batı Trakya’dan başlayacak.

Çavuşoğlu’nun Batı Trakya Türk toplumunun yöneticileri ve din adamlarıyla bir araya gelmesi, Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret etmesi bekleniyor. Çavuşoğlu’nun Batı Trakya ziyareti sırasında olası provokatif girişimlere karşı Yunanistan makamlarının sıkı güvenlik önlemleri alacağı bildirildi. Çavuşoğlu, pazartesi günü Yunan mevkidaşı Dendias’la Atina’da görüşecek.

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