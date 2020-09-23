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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu Fransa'ya gidiyor

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Çavuşoğlu Fransa'ya gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile nisan ayının ardından ilk kez görüştü.

AK Parti’de yapılan video görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Görüşmede Çavuşoğlu’nun önümüzde günlerde Fransa’ya gitmesi de gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Macron, Çavuşoğlu’nun Fransa’ya yapacağı ziyaretin ertelendiğini hatırlatarak yeniden davette bulundu. Erdoğan ise önümüzdeki süreçte bu davetin planlamasını yapacaklarını iletti.

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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