Çavuşoğlu Fransa'ya gidiyor

AK Parti’de yapılan video görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Görüşmede Çavuşoğlu’nun önümüzde günlerde Fransa’ya gitmesi de gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Macron, Çavuşoğlu’nun Fransa’ya yapacağı ziyaretin ertelendiğini hatırlatarak yeniden davette bulundu. Erdoğan ise önümüzdeki süreçte bu davetin planlamasını yapacaklarını iletti.