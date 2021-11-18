Çavuşoğlu: Ermenistan’ın yaptığı terör saldırısı

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Ankara’da Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Alzayani’yi ağırlayan Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında soru üzerine Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan son gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

BİZİM DE ASKERİMİZDİR

“Can Azerbaycan yaklaşık 30 yıla yakın süredir işgal edilen topraklarını 44 gün içinde geri aldı ve kararlılığını gösterdi. Kendi topraklarını geri alan Azerbaycan kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulundu. Ermenistan ise ateşkesten hemen sonra Azerbaycan topraklarına bazı askerlerini sızdırarak, yine askerlerimize -ki Azerbaycan askerleri bizim de askerimizdir- saldırıda bulundu. Bunlar esasen Azerbaycan topraklarına yapılan terör saldırısıdır.”

YENİ SAYFA İSTİYORUZ

“Ermenistan bu provokasyonların beyhude olduğunu görmeli. Biz yeni sayfalar açmak istiyoruz, ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz. Bunları Can Azerbaycan’la konuşuyoruz. Ermenistan’ın yaptıklarına bakın. Ermenistan’ın da barıştan yana, bölgenin huzuru ve istikrarı için tavır koyması gerekir. Bir şeyi de kabullenmesi lazım. Buralar Azerbaycan topraklarıydı. Azerbaycan kendi topraklarının geri aldı. Senin topraklarına tecavüz etmedi.”

‘MACRON’UN HADDİNE DEĞİL’

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Türkiye ve Rusya’nın Libya’dan askerlerini çekmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin, “Bizim anlaşmamız Libya’nın meşru hükümeti iledir. Fransa’nın, bunun hilafına söz söylemek haddine değildir. Bu Türkiye ve Libya’nın egemenliğine saygısızlıktır” dedi.