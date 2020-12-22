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DHA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 12:38 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile görüştü

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Çavuşoğlu, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüştü.

Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye dair açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto’yla verimli bir görüşme yaptık. Bakan Subianto son bir yılda ülkemizi 5 kez ziyaret etti. Savunma sanayiinde işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Savunma İşbirliği Anlaşmasını yakında imzalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca görüşmede Endonezya Savunma Bakanı Subianto makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki heykelini Bakan Çavuşoğlu’na gösterdi.

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