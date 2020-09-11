Çavuşoğlu: Dürüst yaklaşım bekliyoruz

Önkoşulsuz diyaloğa hazır olduklarını, buna hazır olmayan tarafın Yunanistan olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Yunanistan önkoşullarda ısrar ederse biz de öyle yaparız” diye konuştu. Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusunu uluslararası mahkemeye taşımaya karşı olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Yunanistan’a istikşafi görüşmeleri başlatmayı öneriyoruz” dedi. Avrupa Birliği’nden Yunanistan ve Rum Kesimi konusunda “dürüst bir yaklaşım” beklediklerini kaydeden Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ricası üzerine iyi niyet gösterdiklerini ancak aynı iyi niyet ve jestleri Yunanistan’dan görmediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, “Neden hep biz iyi niyet göstermek zorundayız? Neden Yunanistan veya Kıbrıslı Rumlar değil” diye sordu.

LOGO ÇIKIŞI KIZDIRDI

Çavuşoğlu, uzun yıllar AB Bakanlığı tarafından kullanılan, Türk ve AB bayraklarını bir arada gösteren logonun salondaki ekranlara yansıtılmasına tepki gösteren bir parlamentere, “Türkiye ile işbirliğinden bahsediyorsunuz ama on yıldan fazla süredir kullandığımız bu logoyu görmeye bile katlanamıyorsunuz. Bu, yeni bir logo değil. Bu, işbirliğinin simgesidir” sözleriyle sert çıktı.