Çavuşoğlu, Dubai Emiri ile görüştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Marmara beyaza büründü İstanbula mevsimin ilk kar yağışı... Yeni uyarı geldiMarmara beyaza büründü! İstanbul'a mevsimin ilk kar yağışı... Yeni uyarı geldi#Meteoroloji
Googledan profesör İfadesinde bile yalan söylediGoogle'dan profesör! İfadesinde bile yalan söyledi#Zulâl Atalay Laçin
Galatasarayda istifa depremi Yönetimde ayrılık, gerekçesini açıkladıGalatasaray'da istifa depremi! Yönetimde ayrılık, gerekçesini açıkladı#Galatasaray
Sıfır kilometre operasyon Oto stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu'Sıfır kilometre' operasyon! Oto stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu#Otomobil
OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yerOHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer#İzzet Özgenç
SGK tarafından otomatik yapıldı: Son gün 31 AralıkSGK tarafından otomatik yapıldı: Son gün 31 Aralık#Sigorta
Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayınSık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"#Güzelavratotu
Fed faiz kararını açıkladı Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...Fed faiz kararını açıkladı! Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...#Fed
OHAL iddialarına ekonomi çevreleri ne dediOHAL iddialarına ekonomi çevreleri ne dedi?#OHAL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Küresel ekonomiye tam entegre bir ülkeyizCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Küresel ekonomiye tam entegre bir ülkeyiz#Fuat Oktay
En merak edilen beş sorunun yanıtı burada Omicronda son durumEn merak edilen beş sorunun yanıtı burada! Omicron'da son durum#Pandemi
Hardvardlı Türkten diyabet müjdesiHardvardlı Türk'ten diyabet müjdesi#Gökhan Hotamışlıgil
Maskeli vurgun'Maskeli' vurgun!#Soygun
Gece yarısı evli çifte dehşeti yaşatmışlardı Sicimoğlu adalet istediGece yarısı evli çifte dehşeti yaşatmışlardı! Sicimoğlu adalet istedi#Kadıköy Moda
Aşı takviminde kritik detay 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecekAşı takviminde kritik detay! 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecek#Koronavirüs
HABERLERDünya Haberleri

Çavuşoğlu, Dubai Emiri ile görüştü

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#BAE#Ermenistan
Çavuşoğlu, Dubai Emiri ile görüştü

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ısınma turları devam ediyor. Geçen ay sonunda Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid el Nahyan’ın Türkiye’yi ziyaretiyle ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da el Nahyan’ın daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere dün BAE’deki turunu tamamladı.

Haberin Devamı

Bakan Çavuşoğlu, BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum’la görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Maktum’la görüştük. BAE’yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz” dedi.

ERMENİSTAN TEMSİLCİSİ SERDAR KILIÇ

Çavuşoğlu, BAE ziyareti sırasında Ermenistan’la başlatılması hedeflenen yeni sürece ilişkin soruyu yanıtlarken, Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın, Erivan’la ilişkileri normalleştirme çalışmalarını yürütecek “özel temsilci” olacağını açıkladı. Kılıç ve Ermenistan’ın atayacağı özel temsilcinin bu kapsamda öncelikle İstanbul ile Erivan arasında düzenli uçuş seferlerinin başlatmak için çalışması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#BAE#Ermenistan

BAKMADAN GEÇME!

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayın

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"

#Güzelavratotu
Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz

BAKMADAN GEÇME!

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... Kökü olmayan ıspanağı almayın

Sık sık karıştırılıyor, ölümlere sebep olabilir... "Kökü olmayan ıspanağı almayın"

#Güzelavratotu
Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz