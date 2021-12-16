Çavuşoğlu, Dubai Emiri ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum’la görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Maktum’la görüştük. BAE’yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz” dedi.

ERMENİSTAN TEMSİLCİSİ SERDAR KILIÇ

Çavuşoğlu, BAE ziyareti sırasında Ermenistan’la başlatılması hedeflenen yeni sürece ilişkin soruyu yanıtlarken, Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın, Erivan’la ilişkileri normalleştirme çalışmalarını yürütecek “özel temsilci” olacağını açıkladı. Kılıç ve Ermenistan’ın atayacağı özel temsilcinin bu kapsamda öncelikle İstanbul ile Erivan arasında düzenli uçuş seferlerinin başlatmak için çalışması bekleniyor.