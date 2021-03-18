Çavuşoğlu: Dendias 14 Nisan’da Ankara’ya gelecek

Atina’da önceki gün yapılan istişari görüşmelere değinen Çavuşoğlu öncelikle, 5 yıl aradan sonra 25 Ocak’ta Türkiye’de düzenlenen 61’nci turun ‘gayet olumlu bir havada geçtiğini’ belirtti.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, yeni adıyla istişari görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan’ın Ege’de anlaşmazlık bulunan konuları ele aldığını ve birlikte çözüm için karar vermeye çalıştığını, Atina’daki son toplantıda da bu konuların görüşüldüğünü dile getirdi. Tek bir toplantıda çözüm beklentisinin gerçekçi bir yaklaşım olmayacağına işaret eden Çavuşoğlu, rotasyon usulünce bir sonraki toplantıya Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

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