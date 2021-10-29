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Çavuşoğlu, büyükelçi krizinin perde arkasını anlattı: Bavullarını hazırlayanlar olmuş

#Osman Kavala#Büyükelçi#Mevlüt Çavuşoğlu
Çavuşoğlu, büyükelçi krizinin perde arkasını anlattı: Bavullarını hazırlayanlar olmuş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Osman Kavala davası ile ilgili ortak açıklamalarından ötürü 10 Batılı ülke ile yaşanan büyükelçi krizinin ardından ilk kez konuştu. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘istenmeyen adam’ çıkışının panik yarattığını belirterek “Bavullarını hazırlayanlar olmuş” dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Batılı ülke büyükelçiliğinin Osman Kavala davası ile ilgili yaptığı açıklama sonrası yaşanan krizin perde arkasıyla ilgili CNN-Türk ekranlarında dün önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyükelçilerin “istenmeyen kişi” olarak ilan edilmelerini istemesi sonrası bazı büyükelçilerin bavullarını hazırladığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, 18 Ekim’de yapılan açıklamanın arkasında iddia edildiği gibi ABD Başkanı Joe Biden’ın değil bazı Nordik (İskandinav ülkeleri) ülkelerin olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu’nun konuyla ilgili değerlendirmeleri özetle şöyle oldu:

HAZIRLIKLAR YAPILDI

“10 büyükelçinin yaptığı açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez. İnsanlar görüşlerini bildirebilir ama Viyana Sözleşmesi’ne baktığımızda her şey çok açık. Diplomatlara 41’nci madde açıkça görevde bulunduğunuz ülkenin içişlerine karışamazsınız diyor. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdim, ‘Hepsini çağırın, hadlerini bildirin’ dedim. Hepsi çağrıldı hadlerini aştıklarını söylediler. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu kişilerin sınır dışı edilmesi için hemen çalışmalara başladık.”

GENÇ DİPLOMATLARIN İŞİ

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Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası panik başladı. Bu hazırlıklarımızdan haberdar olan ve Cumhurbaşkanımızın Eskişehir’deki milletimizin hissiyatını yansıtan açıklaması sonrası bavullarını hazırlayanlar olmuş. Bu açıklamayı yapanlar kararlılığımızı görünce nasıl geri adım atacaklarını düşünmeye başladılar. Bize haberler geldi, yardımcısını suçlayanlar bile var. Bu işin arkasında kimin olduğunu, perde arkasını öğrendik. Genç diplomatların başlattığı süreçte bu hadsiz açıklamayı yaptılar. Ama sonrasında hemen geri adımlar geldi. İlk açıklamayı ABD yaptı. ABD, Beyaz Saray’dan onay olmadan böyle bir açıklama yapamaz.”

BIDEN DEĞİL, NORDİK ÜLKELER

“ABD Büyükelçisi Türkiye’ye ilk geldiğinde ben kendisine bir sorununuz varsa bizim iletişim kanallarımız açık, bize medya yoluyla mesaj veremezsiniz ve daha önceki büyükelçi gibi Türkiye’nin valisi gibi davranamazsınız demiştim. Bundan herkesin ders alması gerekir, kimsenin Türkiye’ye ders vermek haddine değil. Bu işin G-20 ile alakası yok. Bu açıklamayı genç diplomatlar yaptı. Bazılarının ülkesinden onay aldığını biliyoruz. Özellikle ABD elçisinin ülkesinden onay aldığını biliyoruz. Açıklamanın ardında (ABD Başkanı Joe) Biden var haberi doğru değil. Bizim elimizdeki bilgilere göre Nordik ülkelerin önerileri sonucunda hazırlanmış bir metin.”

KAVALA, SOROS’UN ADAMI

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“Osman Kavala, (George) Soros’un adamı, Gezi eylemleriyle hükümeti devirmeyi amaçladı. FETÖ’nün de Gezi olayları içerisinde olduğunu görüyoruz, hangi ülke bunu kabul edebilir? Kavala hakkında birçok suçlama var. Hakkındaki başka suçlardan dolayı tutukluluğu devam ediyor. Aslında AİHM’in kararı uygulandı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de burada yanlış yaptı. Neden diğer ülkelere yönelik böyle bir adım atmıyorsunuz? Neden bir dosya bu kadar ön plana çıkıyor? Bildirinin içinde kimlerin imzası var? Fransa var mesela. Hapishanelerde işkence ile ilgili 2011 yılında AİHM Fransa’yı mahkûm ediyor. Fransa 10 yıldır bu kararı uygulamıyor ve tek bir kişi bununla ilgili bir şey söylemiyor. Bu ülkeler bize ders vermeye çalışıyorlar ama kendileri mahkeme kararlarını uygulamıyorlar.”

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BU İŞ BURADA KALMAZ

“Seçimle gelmiş Cumhurbaşkanı’nı devirmek hangi ülkenin hukukunda suç değil? Bütün demokratik ülkelerde suç ve cezaları bizden çok daha ağır. Bu süreçte de gördüler ki, artık kimse Türkiye’ye ne parmak sallayabilir, ne de içişlerine karışabilir. Bu burada da kalmaz. Bundan sonra gereken tedbirleri alırız, bu konunun takipçisiyiz.”

Bilgi Notu: ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili suçlanan Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları doğrultusunda serbest bırakılmasını isteyen çağrıda bulunmuştu. Türkiye’nin içişlerine müdahale olarak gördüğü bu açıklamaya sert çıkması üzerine ilgili ülkeler geri adım atmak zorunda kalmıştı.

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‘YUNAN BAKAN ÇOCUK GİBİ AĞLIYOR’

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Suriye ve Irak tezkeresi ile Taliban’ın Türkiye ziyaretiyle de ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

(Doğu Akdeniz) “Doğu Akdeniz’de hakkımızı yedirmeyiz. Yunanistan Dışişleri Bakanı (Nikos Dendias) çocuk gibi ağlayıp duruyor. Günde en az 5 kişiye ağlamazsa, Türkiye’yi şikâyet etmezse olmaz. Bu aşağılık kompleksinden, korkudan kaynaklanan bir tavır.”

Çavuşoğlu, büyükelçi krizinin perde arkasını anlattı: Bavullarını hazırlayanlar olmuş
Nikos Dendias

(Tezkere) “CHP’nin yaptığı açıklamanın hiçbir inanılır yönü yok. HDP böyle istedi, onlar da ‘hayır’ verdiler, buna gerekçe hazırlıyorlar. Bu tezkere kaç yıldır geliyor, daha önce niye bu argümanları kullanmadılar?”

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(Taliban ziyareti) “Afgan halkının zorda olduğunu görüyoruz. Türkiye’yi ziyaret eden heyete de gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunduk. Kız çocuklarının okula gitmesi ve kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi ilettik.”

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#Osman Kavala#Büyükelçi#Mevlüt Çavuşoğlu

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