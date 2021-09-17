Çavuşoğlu BM Genel Kurulu öncesi New York’ta

Haberin Devamı

Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması beklenen, yenilenen Türkevi binasını ziyaret ederek çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında, “BM 76. Genel Kurulu ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi’nin açılışı için geldiğimiz #NewYork’ta ilk olarak Türkevi’ndeki hazırlıkları inceledik” dedi.

Yenilenen Türkevi binası BM Genel Merkezi’nin hemen karşısında bulunuyor. 33 katlı ve 171 metre uzunluğundaki bina Downtown Manhattan, East River ve Long Island City gibi New York kentinin birçok noktasından görülebilecek. Binada BM Türkiye Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu da yer alacak.