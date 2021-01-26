Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacak

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 26 Ocak 2021 tarihinde videokonferans yöntemiyle düzenlenecek BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacaktır. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Sudan Başbakanı Abdalla Adam Hamdok, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın eşbaşkanlığında tertiplenecek konferansta BM'nin barış ve güvenlik alanındaki faaliyetleri çerçevesinde Barışı İnşa Fonuna yönelik siyasi ve mali desteğin artırılması ele alınacaktır" denildi.