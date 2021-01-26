MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacak
GeriDünya Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 01:08 | Son Güncelleme:

Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çavuşoğlu, BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacak
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacak.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 26 Ocak 2021 tarihinde videokonferans yöntemiyle düzenlenecek BM Barışı İnşa Fonu Yüksek Düzeyli Taahhüt Konferansına katılacaktır. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Sudan Başbakanı Abdalla Adam Hamdok, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın eşbaşkanlığında tertiplenecek konferansta BM'nin barış ve güvenlik alanındaki faaliyetleri çerçevesinde Barışı İnşa Fonuna yönelik siyasi ve mali desteğin artırılması ele alınacaktır" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle