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Çavuşoğlu Blinken ile görüştü

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#Blinken#NATO

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı bağlamında Riga’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

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Toplantı öncesinde bir açıklama yapan Çavuşoğlu, Blinken ile tekrar görüşmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

KALABALIK GÜNDEM

Çavuşoğlu, görüşmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Roma’da yaptıkları görüşmede ele alınan konular hakkında devam niteliğinde olacağını ifade etti. Blinken da Çavuşoğlu ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken iki müttefik ülke olarak çok sayıda konuyu ele alacaklarını ifade etti. Görüşmede, Ukrayna, Suriye, Kafkaslar ve Etiyopya’daki gelişmeler üzerinde duruldu. Çavuşoğlu ve Blinken iki ülke ilişkilerini de ele aldılar. Çavuşoğlu, NATO toplantısının son gününde, Blinken’den önce Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld ve Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics’le de görüştü.

‘GERİLİM DÜŞMELİ’

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Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na girmeden önce Ukrayna’ya değinip her iki tarafla da temas halinde olduklarını belirterek, gerginliğin düşürülmesini tavsiye ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşması planlanıyor. Çavuşoğlu, “Yani her iki tarafla temas halindeyiz ve kendilerine sakin olmalarını ve gerginliğin düşürülmesini salık veriyoruz” dedi. Ukrayna, Rusya’ya yeni yaptırımlar talep ederken Çavuşoğlu, “Türkiye olarak yaptırımların sorunları çözeceğine inanmıyoruz” dedi.

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#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#Blinken#NATO

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